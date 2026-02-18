Samuel Vázquez (Vox) exige la "inmediata" dimisión de Marlaska por el caso del DAO investigado por agresión sexual

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha exigido este miércoles la "dimisión inmediata" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la investigación del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual a una subordinada.

Vázquez, que ha comparecido en la capital burgalesa junto a Marta Alegría y Javier Martínez, integrantes de la lista de Vox a las Cortes por la provincia de Burgos, ha pedido las dimisión "inmediata" del ministro Grande-Marlaska por "utilizar recursos públicos para proteger a un mando investigado" después de su imputación.

En este sentido, el responsable de Vox, que ha cuestionado la gestión del ministro del Interior, ha afirmado que el investigado ha dicho "ha sido grabado este miércoles utilizando un vehículo oficial y escoltas".