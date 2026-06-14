San Cristóbal de Segovia (Segovia) reúne a cientos de personas en su novena Feria de la Cerveza

Feria de la Cerveza - DIPU DE SEGOVIA

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (SEGOVIA), 14 (EUROPA PRESS)

San Cristóbal de Segovia ha celebrado la novena edición de su Feria de la Cerveza, una cita festiva que se enmarca en la tercera edición de la ruta 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia'. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Segovia, donde se ha reúnido a cientos de personas con el objetivo principal promocionar la cerveza artesana y los productos agroalimentarios de proximidad en la provincia.

El Parque de Pradovalle ha concentrado desde primera hora de la tarde a cientos de vecinos y visitantes. El evento ha contado con una programación que ha conjugado la gastronomía local, la música en directo y actividades de carácter familiar.

En el apartado de productores, han participado las firmas cerveceras 90 Varas, Vamos a Beer, Casuar, Sanfrutos, La Fábrica de Oro y Veer, junto a las empresas de Alimentos de Segovia Lácteos de Armuña, The Vanity Burger y Crema y Chocolate. Asimismo, la jornada ha integrado a invitados especiales como Cervezas Virtus, El Secreto del Abad, Segofre y el artesano Mario Carrilero.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado la acogida de esta parada de la ruta y ha asegurado que la colaboración entre instituciones, productores y vecinos constituye la fórmula idónea para dinamizar los municipios y generar oportunidades para el tejido económico local.

Rodríguez ha insistido en que el proyecto sigue creciendo porque responde a una propuesta cercana, participativa y capaz de atraer público de toda la provincia. La programación de la jornada ha incluido hinchables para el público infantil, el primer concurso de levantamiento de cervezas y las actuaciones musicales del grupo de versiones Los Moscones y la banda de rockabilly The Kickers.

Paralelamente, se ha desarrollado el sorteo de tres lotes de productos de la marca provincial, la entrega de regalos y la distribución de una guía cervecera elaborada por las empresas participantes. La diputada provincial ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y ha remarcado que detrás de cada producto agroalimentario hay emprendedores que generan riqueza, fijan población y contribuyen a mantener vivo el medio rural segoviano.

La tercera edición de 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia' celebrará su próxima parada el viernes 20 de junio en la Plaza Mayor de Prádena (Segovia), en un horario comprendido entre las 19.30 y las 00.00 horas de hoy. Esta nueva convocatoria contará con la participación de las cerveceras Marijave, Casuar y 90 Varas, acompañadas por la firma Quesos Moncedillo.

La agenda de actos previstos para esa jornada incluirá la actuación musical de Rumbaterapia a las 20.00 horas y una sesión de disco móvil con DJ Danny a partir de las 22.00 horas, además del sorteo de tres nuevos lotes de productos de Alimentos de Segovia.