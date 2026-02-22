San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) suman 28.000 personas en la semana de Carnaval

Imagen de la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos, dependiente de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La semana de Carnaval ha cumplido con las expectativas de nieve y afluencia en las estaciones de esquí dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, donde se han registrado 28.863 personas desde el día 14 de febrero hasta este domingo, día 22.

Las rachas de viento de algunas jornadas no han impedido que en su conjunto se haya disfrutado de unas buenas condiciones climatológicas, que se han trasladado al estado de las pistas gracias al trabajo realizado durante toda la semana para incrementar el número de kilómetros y pistas alpinas esquiables, que de media han sido 24 y 32 respectivamente.

En San Isidro se han contabilizado 21.337 usuarios y usuarias en los últimos diez días, con 17,6 kilómetros esquiables y 18 alpinas disponibles, de las que cinco fueron verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras. Además, se han ofrecido once remontes (cuatro telesillas, tres telesquís y cuatro cintas) y los espesores han oscilado entre 20 y 110 centímetros de nieve en los tres sectores abiertos: Cebolledo, Riopinos y Requejines.

El día de más afluencia ha sido ayer, con 5.109 esquiadores y esquiadoras, cuyo origen ha sido el habitual: la provincia de León, resto de la Comunidad, Galicia, Asturias y Portugal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

SÁBADO 21, DÍA DE MÁS AFLUENCIA

Mientras, en Valle Laciana-Leitariegos se han contabilizado 7.526 personas desde el día 14 hasta este domingo y también ha sido la jornada de ayer la de mayor afluencia, con 1.575 usuarios y usuarias. La semana de Carnaval se ha cerrado con 6,8 kilómetros esquiables y 14 pistas abiertas, de las que tres eran verdes, siete azules, tres rojas y un circuito infantil.

También han estado disponibles siete remontes (dos telesillas, tres telesquís y dos cintas) y los espesores de nieve han oscilado entre 20 y 120 centímetros de tipo dura, aunque durante estos últimos diez días también ha sido húmeda o en polvo.

Al igual que en San Isidro, el público que ha disfrutado de la nieve en Valle Laciana- Leitariegos procedía tanto de la provincia de León como de Asturias, Galicia y Portugal.

Cabe destacar además que durante esta próxima semana se reanudarán las campañas de nieve de la Diputación de León destinadas a escolares. Desde la Institución provincial se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com, así como en las redes sociales oficiales, antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.