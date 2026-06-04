San Miguel del Pino (Valldolid) abre mañana una nueva edición de su Festival Memoria, Tierra y Voz

SAN MIGUEL DEL PINO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de San Miguel del Pino acogerá entre este viernes y el domingo la cuarta edición del Festival Memoria, Tierra y Voz, una propuesta cultural que se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la tradición oral, la creación contemporánea y la recuperación del patrimonio inmaterial.

Durante tres jornadas, el municipio reunirá a destacadas figuras de la narración, la literatura, la divulgación histórica y la música en una programación diseñada para acercar la cultura al medio rural y reivindicar la memoria colectiva como elemento fundamental de identidad y cohesión social.

Entre los nombres más destacados de esta edición figura la periodista y divulgadora Nieves Concostrina, que presentará en dos sesiones su espectáculo Tapadas y sobresalientas, una propuesta centrada en mujeres que la historia oficial relegó a un segundo plano. Junto a ella participarán la escritora y narradora gallega Paula Carballeira, el repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta, el narrador portugués Luís Correia Carmelo y la formación musical El Naan Trío.

La programación arrancará este viernes con el itinerario histórico musicalizado por San Miguel del Pino, una actividad que combina conocimiento del patrimonio local, narración y música en directo. La jornada se completará con las dos actuaciones de Nieves Concostrina.

El sábado tomará el relevo el teatro familiar de Margarito y Cía con ¡Qué vivan los malos!, seguido de Caminos de tierra, de Paula Carballeira. Ya por la noche, Alexis Díaz-Pimienta ofrecerá su espectáculo Ensalada de palabras con pimienta, donde la improvisación y la poesía oral son protagonistas, antes del concierto de El Naan Trío y su propuesta Versos del páramo negro, una fusión de música de raíz, poesía y sonidos contemporáneos.

La jornada de clausura incluirá dos nuevos itinerarios históricos musicalizados y las actuaciones de Paula Carballeira con Ellas tres y de Luís Correia Carmelo con ¡Cuentatina!. El festival concluirá con una Contada Colectiva, una actividad participativa que simboliza el espíritu de Memoria, Tierra y Voz: compartir historias, experiencias y saberes entre generaciones.

El festival refuerza además su dimensión participativa con dos talleres culturales abiertos a todos los públicos. La narradora Isabel Benito dirigirá 'En este cuento yo me encuentro', una propuesta que, a través de una selección de libros álbum, invita a explorar la memoria de la tierra y del paisaje, convirtiendo a los participantes en la voz de los ríos, las piedras o los pinos mediante la lectura y la imaginación compartida.

Por su parte, el cubano Alexis Díaz-Pimienta impartirá 'Verso Vivo', un taller de improvisación poética basado en su reconocido Método Pimienta para la Enseñanza de la Improvisación Poética, donde el juego, la creatividad y la experimentación permitirán a los asistentes descubrir que cualquier persona puede improvisar versos en un ambiente de confianza y disfrute.

Ambos talleres se desarrollarán el sábado 6 y el domingo 7 de junio en horario de mañana.