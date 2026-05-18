San Miguel de Valero y Linares de Riofrío (Salamanca) realizan mejoras turísticas con el Plan Sierra Sierra de Francia

Instalación en San Miguel de Valero crealizada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Sierra de Francia. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los municipios salmantinos de San Miguel de Valero y Linares de Riofrío disfrutan ya de las actuaciones de dinamización turísticas realizadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Sierra de Francia del que forman parte 30 municipios.

En el caso de San Miguel de Valero su proyecto ha consistido en la instalación de su nombre con letras, a la entrada del municipio, y en Linares de Riofrío, el acondicionamiento turístico del área recreativa de La Honfría.

Los diputados provinciales del Plan de Sostenibilidad Turística, Antonio Labrador y Juan Carlos Zaballos, junto a la diputada comarcal, Pilar Sánchez, han visitado este lunes ambas localidades.

En San Miguel de Valero junto a su alcalde, Manuel Oliva, han contemplado la instalación de dichas letras corpóreas icónicas y representativas del municipio, concebidas como un elemento visual distintivo capaz de reforzar su identidad turística y mejorar su capacidad de atracción de visitantes, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

El objetivo principal de esta intervención, cuyo presupuesto ha sido superior a los 19.250 euros, es consolidar la imagen del municipio como destino turístico atractivo dentro del territorio de la Sierra de Francia y aprovechar el potencial de sus recursos naturales, su patrimonio cultural y sus tradiciones locales.

Las letras corpóreas se configuran, así como un nuevo símbolo identificativo del municipio, para convertirse en punto de referencia para visitantes y en un elemento de promoción en redes sociales y medios digitales, toda vez que este tipo de actuaciones responden a nuevas estrategias de promoción turística basadas en la creación de elementos icónicos capaces de generar visibilidad, interacción y difusión espontánea por parte de los propios turistas, han añadido las mismas fuentes.

Del mismo modo, se espera que esta actuación contribuya a mejorar el posicionamiento digital de San Miguel de Valero y a incrementar su presencia en plataformas y contenidos turísticos compartidos por visitantes.

ÁREA RECREATIVA

Por su parte, en Linares de Riofrío, los diputados provinciales se han desplazado hasta el paraje natural de La Honfría, junto a su alcalde, José Martín, en cuya área recreativa se ha procedido a la instalación de una veintena de elementos, por importe de casi 17.900 euros, lo que contribuye a mejorar las infraestructuras de acogida de los visitantes a este espacio natural.

Entre los objetivos principales de la actuación destacan la puesta en valor de la biodiversidad y del patrimonio etnográfico de La Honfría, el incremento del número de visitantes mediante la mejora de la experiencia turística con dichas instalaciones para disfrutar de actividades vinculadas al turismo de naturaleza, como el senderismo, la observación de flora y fauna o la educación ambiental.

La Honfría constituye uno de los espacios de mayor interés paisajístico y medioambiental de la Sierra de Francia, al tratarse de un enclave que destaca tanto por su biodiversidad y riqueza ecológica como por el patrimonio cultural asociado al aprovechamiento tradicional del territorio, especialmente ligado a la explotación histórica de roca caliza para la producción de cal morena, han recordado desde la Diputación provincial.

Ambas iniciativas se enmarcan en la acción 'Proyectos de acondicionamiento de servicios y lugares de interés turístico', dentro del eje 'Crecimiento Sostenible de la Sierra de Francia' del citado Plan de Sostenibilidad Turística Destino Sierra de Francia, financiado dentro del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo, del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca.