La San Silvestre Promueve Palencia espera alcanzar los 7.000 inscritos en una 44 edición con enfoque solidario

Presentación de la 44 San Silvestre Promueve Palencia.

PALENCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 44 edición de la popular carrera San Silvestre Promueve Palencia espera alcanzar la cifra de 7.000 corredores el próximo 31 de diciembre a partir de las 18.00 horas con un recorrido urbano de seis kilómetros con las instalaciones deportivas de Eras de Santa Marina como punto de partida y llegada.

La cita, que se desarrolla con el patrocinio de la promotora Promueve Palencia, tendrá un componente solidario y comunitario con el objetivo de "fomentar la participación deportiva y visibilizar y apoyar el trabajo de las asociaciones que se dedican a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad".

Así lo ha señalado el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, este martes en la presentación de la prueba popular y festiva, que cada año congrega a miles de palentinos y en esta ocasión espera alcanzar los 7.000 participantes.

En esta edición, cada corredor debe manifestar en el momento de la inscripción su apoyo a una de las asociaciones registradas en el ámbito socio-sanitario y juvenil de Palencia. Además, los obsequios que recibirán los participantes, como en la pasada edición, serán sustituidos por premios económicos donados por la firma Promueve Palencia e irán destinados a apoyar las actividades de dichas entidades, ha puntualizado el edil.

Así, habrá dos criterios par premiar. Por un lado, se reconocerá a las diez asociaciones que logren movilizar más apoyo entre los corredores que participen en la prueba y finalicen la carrera, con premios desde los 1.000 a los 100 euros.

Por otro lado, se valorará rendimiento de los participantes y el compromiso con la asociación que apoyen con aportaciones para los tres primeros clasificados (75, 50 y 25 euros). Asimismo, se premiarán los mejores disfraces y todos los corredores participarán en un sorteo de regalos.

Las inscripciones gratuitas podrán realizarse de forma telemática hasta las 23.59 horas del día 25 de diciembre, desde la web de la carrera www.sansilvestrepalentina.com o en la propia página del Patronato Municipal de Deportes, www.pmdpalencia.com.

Las inscripciones presenciales podrán hacerse en el Frontón Municipal Eras de Santa Marina los días 27, 28 y 29 de diciembre.

La San Silvestre 2025 está organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, con la ayuda de los clubes palentinos Saborea Cuatro Cantones, Puentecillas y Corriendo por Palencia, y con la colaboración de los servicios municipales.

También cuenta con el apoyo de las empresas Promueve Palencia como patrocinador oficial, Danisa, Dentomedic, Laboral Kutxa, Pirotécnia Recreativa, Palencia Deslumbra, Coca Cola, Deportes Artiza, El Diario y Cines Ortega y Avenida.