Sánchez Martín aboga por anticiparse a los incendios si se repiten las circunstancias meteorológicas

1096692.1.260.149.20260616134506 Ángel Manuel Sánchez Martín jura su cargo como director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en presencia de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral. - JCYL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Manuel Sánchez Martín, ha abogado por anticiparse en la organización para extinguir posibles incendios si se repiten las circunstancias meteorológicas que se produjeron el pasado año, ya que hay una "gran cantidad" de combustible en el monte tras un invierno y primavera con bastante precipitaciones como ocurriera en 2025.

Sánchez Martín se ha expresado así tras jurar su cargo al frente de la recién creada Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, primera de las medidas aprobadas este mismo lunes por el nuevo Gobierno autonómico, en presencia de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral.

El nuevo director general, tras la toma de posesión, ha apuntado que todo ha "evolucionado mucho" y los últimos verano se han producido situaciones "bastante intensas" en lo que a incendios forestales se refiere, pero considera que se ha aprendido bastante del análisis de todos estos años y los grandes incendios, por lo que considera que se tiene que empezar a aplicar todo el conocimiento para dar "nuevas soluciones".

De cara a la presente temporada de riesgo alto, Ángel Sánchez ha explicado que, al igual que el año anterior, se han registrado bastantes precipitaciones a lo largo del invierno y la primavera y la vegetación, a medida que avanza el verano se va desecando y es "más accesible" a la ignición.

Así, considera que el problema es la "gran cantidad de combustible" que hay acumulado y el verano dependerá de si las circunstancias meteorógicas son como las del pasado año, las cuales se tienen evaluadas, por lo que saben que si se producen se pueden tener problemas. Sin embargo, considera que se ha "analizado suficientemente" como para intentar anticiparse.

"Es un acúmulo de circunstancias meteorológicas más todo el combustible que tenemos y, para mí, casi lo de menos es el combustible que se ha generado este invierno", ha añadido.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

En cuanto a la puesta en marcha de todo el operativo, ha aclarado que sólo falta alguna cuadrilla que se está "acabando de incorporar" con las nuevas contrataciones y después de todos los compromisos que se adquirieron el pasado verano.

A este respecto, la consejera de Medio Ambiente y Energía ha recordado que se han reforzado los equipos y ha emplazado a su comparecencia de las Cortes en las próximas semanas para dar cuenta tanto del operativo como de los compromisos adquiridos en los últimos meses respecto al operativo de incendios y otros temas de su competencia.

González Corral se ha expresado así en la toma de posesión del director general en el que ha supuesto su primera acto al frente de la Consejería tras pasar por Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En este marco, la consejera ha incidido en que la creación de la Dirección General es la primera medida del nuevo Ejecutivo con el objetivo de "reforzar la prevención, la planificación y la respuesta frente a los incendios forestales" y, en definitiva, la protección del "inmenso" patrimonio natural de Castilla y León.

María González ha recordado que más de la mitad de la Comunidad tiene su territorio cubierto por masa forestal, lo que constituye un patrimonio ambiental, económico y social "de grandísimo valor" porque es fuente de biodiversidad, de actividad económica, de empleo y de oportunidades para el medio rural.

"Pero también requiere una protección permanente frente a un riesgo que lamentablemente evoluciona año tras año con mayor complejidad", ha añadido la consejera, quien ha afirmado que precisamente por ello se mejorará esta estructura administrativa con la dotación de una dirección específica que impulse tanto las políticas preventivas como la coordinación de los medios destinados a la extinción.

"Esta nueva responsabilidad recae en una persona cuya trayectoria profesional constituye la mejor garantía para afrontar este desafío", ha apuntado González Corral, quien ha asegurado que Ángel Sánchez conoce esta materia desde todos sus ámbitos, tras lo que ha recordado que es ingeniero de Montes y Forestal y ha desarrollado su carrera en la Junta con el desempeño de distintas responsabilidades en materia forestal y de incendios.

EXPERIENCIA

Además, ha incidido en que, desde 2008 ha ejercido funciones de jefe de jornada de las campañas estivales de incendios forestales, por lo que acumula una "gran experiencia directa sobre el terreno" y ha señalado que su nombramiento responde "al mérito, al conocimiento técnico y a una trayectoria consolidada de servicio público" y se ha mostrado convencida de que ejercerá esta nueva responsabilidad "con el mismo rigor, profesionalidad y vocación" que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional.

"Asumes una enorme responsabilidad y cuentas para ello con un gran equipo humano que trabaja cada día para proteger nuestros montes y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", ha agregado la consejera.

María González Corral ha recordado las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, cuando pidió a los consejeros desempeñar su labor con los despachos "a pie de calle, cerca de las personas y de sus problemas" y no convertir los despachos "en atalayas alejadas de la realidad" sino que estuvieran presentes en el territorio.

"Ese principio alcanza una especial relevancia en un ámbito como el patrimonio natural donde las decisiones deben orientarse a proteger un patrimonio que es de todos, también de quienes viven y de quienes trabajan en él", ha afirmado la titular de Medio Ambiente, quien ha abogado por que el trabajo de la nueva Dirección General sea una gestión "cercana", basada "en el conocimiento" y también an la anticipación y la colaboración con los profesionales y el conjunto de la sociedad.

"Te deseo el mayor de los aciertos en esta nueva etapa estoy segura de que tu experiencia tu capacidad de trabajo y tu profundo conocimiento del operativo contribuirán decisivamente al éxito de esta nueva dirección general", ha concluido.