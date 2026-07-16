Sanchidrián aboga por una IA al servicio de los ciudadanos para que CyL afronte el futuro con "liderazgo y autonomía"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, se ha mostrado confiada en situar la Inteligencia Artificial como una herramienta al servicio de los ciudadanos durante una legislatura que abrirá una nueva etapa en materia de transformación digital, en la que se dotará a la Administración autonómica de una conectividad "más resiliente, segura y de mayor capacidad", para que Castilla y León afronte el futuro tecnológico con "liderazgo y autonomía".

"La Junta quiere transformar los desafíos propios de las nuevas tecnologías en oportunidades", ha reivindicado la titular de Movilidad durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su Departamento para la legislatura, en la que ha detallado que la se impulsarán nuevas herramientas para ofrecer procedimientos administrativos más cercanos a la ciudadanía, concretamente el avance en soluciones de telepresencia para acercar la Administración al ciudadano y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en el medio rural.

Sanchidrián ha hecho énfasis en el objetivo de impulsar un modelo de gobernanza que saque todo el partido a las ventajas que ofrece la IA, para integrarla en la vida de los ciudadanos y en el uso de la Administración, con respeto a los principios éticos, de transparencia y al pleno cumplimiento normativo.

Este nuevo planteamiento de administración digital inteligente aborda tres ejes principales de actuación: la formación de los empleados públicos, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias, y soluciones específicas en la gestión administrativa.

A ello se sumará el Gobierno del Dato para aprovechar mejor la información pública y optimizar la toma de decisiones. "Todo ello constituye un modelo integral con el que avanzar hacia la excelencia de los servicios públicos y una mejor atención al ciudadano", ha expresado la consejera.

A este respecto, ha destacado que este año más de 4.000 empleados públicos han participado en acciones formativas a la vez que se ha potenciado la sensibilización en un uso ético, seguro y responsable de la IA.

Este tipo de iniciativas se implementarán en todas las consejerías, también las relacionadas con la mejora de la codificación, el desarrollo y gestión de sistemas informáticos, lo que jugará un papel clave la coordinación entre los distintos departamentos para evaluar las herramientas o aplicaciones.

Toda esta capacidad se complementa con los "importantes" recursos del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, que cuenta con una potente infraestructura para proyectos de inteligencia artificial de gran capacidad.

A todo ello se suman una serie de proyectos en los que la Consejería viene trabajando y que está previsto extender a todas las consejerías.

ADMINISTRACIÓN DE FÁCIL ACCESO

Durante su intervención, la consejera ha hecho especial énfasis en la plataforma de procesamiento inteligente de documentos (IDP), apoyada en Modelos Grandes de Lenguaje (LLM), que facilita la gestión documental y la extracción de datos, permitiendo reducir tiempo y errores asociados con los procesos manuales.

También resultará de "gran utilidad" el orquestador de grandes modelos de lenguaje para el análisis y estructuración inteligente de la información, ha sostenido la titular de Movilidad, un punto en el que ha señalado que el orquestador hace posible la ejecución coordinada de tareas como análisis de texto, cruce de fuentes de información, redacción de documentos que permitan a los empleados públicos agilizar la resolución de los expedientes.

Estas medidas están orientadas a potenciar una administración de fácil acceso para todos desde el punto de vista técnico, en lo que se denominan "procesos más simples, ciudadanía más cerca".

El fin último es adaptar la administración autonómica a los vertiginosos avances tecnológicos y que se traduzcan en soluciones útiles para las personas.

REINGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

Para ello se acometerá una reingeniería y automatización de procesos y se impulsarán soluciones de telepresencia para acercar la Administración al ciudadano y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en el medio rural.

"Queremos que la tecnología sirva para acortar distancias, no para crear barreras, manteniendo siempre la atención personal para quienes lo necesiten", ha profundizado la consejera, aunque ha indicado que una Administración digital avanzada "solo es útil si genera confianza en los ciudadanos y empresas".

Por esta razón, se dotará a la administración autonómica de una conectividad "más resiliente, segura y de mayor capacidad", con un segundo acceso a Internet, que apoye la continuidad de los servicios ante las caídas o incidencias que puedan producirse, además de contar con un mayor ancho de banda.

Otra línea de trabajo es la creación de un servicio adicional de Internet mediante tecnología satélite con el que se respaldarían los servicios críticos ante emergencias, que se acompañará de un plan con el que optimizar los mecanismos para restaurar los servicios esenciales.

En ciberseguridad, se impulsará un plan director y un elenco de medidas para reforzar de forma permanente la protección en Internet, el trabajo digital y la prevención ante ciberataques.

Uno de los instrumentos clave es el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), dotado de personal altamente especializado y que se encuentra adherido a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad. Para el desarrollo de sus cometidos, se va a invertir hasta 2029 más de 7,2 Meuro.

CENTRO SCAYLE

En su comparecencia, consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA ha remarcado el "encomiable" trabajo de Scayle con proyectos como el desarrollo del proyecto Q-CAYLE sobre comunicaciones cuánticas seguras en Castilla y León.

Y es que "no se trata solo de un centro tecnológico; es el punto de encuentro donde confluyen el talento de nuestras universidades, la innovación de la empresa privada, y la colaboración de excelencia en proyectos europeos y con instituciones como Incibe", ha reflexionado.

A las históricas inversiones realizadas en la anterior legislatura, que superan los 20 millones, se suma el reto actual de dar un "salto adelante" para desarrollar todo su potencial.

La primera prioridad es la migración a la nueva sede que estará equipada con los más altos estándares de sostenibilidad y eficiencia tecnológica.

También se pondrá en marcha un plan estratégico para consolidar el impacto que ya tiene en la comunidad investigadora y fortalecer alianzas estratégicas para seguir desarrollando tecnologías de vanguardia.

Se reforzará su capacidad de cálculo y almacenamiento, con la meta de alcanzar los 50 petaflops y 50 petabytes para 2028. Además, se abrirán nuevas líneas de trabajo en inteligencia artificial, comunicación cuántica y ciberseguridad, entre otros ámbitos.

Asimismo, está previsto fortalecer el papel impulsor del talento de Scayle con la formación y especialización de más de 250 profesionales al año.

Otro eje de futuro será reforzar la comunicación cuántica segura QKD, con la que reforzar la tecnología y la protección de comunicaciones críticas de Castilla y León, además de fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial.