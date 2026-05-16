Sancionadas 17 personas por tenencia de drogas tras inspeccionar nueve locales de ocio en Salamanca - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Salamanca han inspeccionado nueve locales de ocio de la capital salmantina y han propuesto para sanción a 17 personas por tenencia de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y marihuana.

El dispositivo está incluido en el marco del Plan operativo respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los lugares de actuación son aquellas zonas o lugares donde se desarrollan actividades de ocio, en sus accesos o proximidades, y se pone atención a las cantidades incautadas, que deberán ser siempre un reflejo de un tráfico minorista.

La actuación se inició pasadas las 23.00 horas del jueves día 14 de mayo, en la que, tanto por funcionarios de Policía Nacional de la Comisaría Provincial como funcionarios de la Policía Local de Salamanca, inspeccionaron un total de nueve de locales de ocio de la zona centro, y zona de la Avenida de Portugal y calles aledañas.

Como resultado de las mismas, se identificó a unas 90 personas, de entre las cuales se tramitaron en los diferentes establecimientos y vías públicas adyacentes, un total de diecisiete (17) actas con propuesta de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes (cocaína, marihuana y hachís).

Asimismo, se propuso para sanción a dos personas, una por desobediencia y otra por falta de respeto hacia los funcionarios actuantes.

Uno de los identificados fue detenido por un presunto delito contra la salud pública, ya que esta persona portaba entre sus pertenencias varios envoltorios de una sustancia pulverulenta de color blanco preparada para su venta, al parecer cocaína.

Además de la sustancia, se le intervino un total de 285 euros en papel moneda fraccionado, que llevaba entre sus pertenencias.