Sanidad destina 59 millones al funcionamiento de los robots quirúrgicos Da Vinci en los hospitales de CyL

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 59.299.935 euros destinado al suministro del material fungible (tijeras, porta agujas, pinzas, fórceps, selladores, obturadores, etc.) necesario para las intervenciones realizadas con el sistema de cirugía guiada por robot DA VINCI, ya disponible en todos los hospitales de referencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El contrato, con un plazo de ejecución de dos años, prevé adquirir el material necesario para la correcta ejecución de intervenciones de cirugía general, digestiva, maxilofacial, otorrinolaringológica, ginecológica y urológica realizadas mediante el sistema de cirugía robótica Da Vinci instalado en los 11 centros hospitalarios de área de Sacyl, al objeto de garantizar la disponibilidad de los recursos indispensables para el funcionamiento de estos equipos de alta tecnología, asegurando así la eficacia de los procedimientos quirúrgicos y la seguridad de los pacientes.

La cirugía robotizada es un avance tecnológico que se ha desarrollado en las dos últimas décadas. Y, dentro de ella, el sistema Da Vinci consiste en un robot que actúa como mediador entre los movimientos manuales del cirujano y los instrumentos quirúrgicos, ofreciendo la ventaja de que así se logra una mayor precisión en el procedimiento quirúrgico y unas intervenciones menos invasivas para el paciente.

Con este acuerdo se garantiza la disponibilidad de material fungible, como reactivos, controles, cubetas, calibradores o productos destinados a la limpieza de los equipos, entre otros, para garantizar la actividad quirúrgica del robot Da Vinci en áreas como cirugía general, digestivo, maxilofacial, otorrino, ginecología y urología.

La Consejería de Sanidad lidera la implantación de la cirugía robótica a nivel hospitalario en el ámbito nacional al contar con equipos en todas las áreas de salud, y apuesta por el fortalecimiento de la red con la futura incorporación de nuevos equipos en los hospitales de Medina del Campo y Miranda de Ebro, en el de Aranda de Duero vinculado al Nuevo Hospital y un segundo equipo para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.