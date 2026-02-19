Sanidad destina casi 27 millones para contratar suministros en el Complejo Asistencial de Burgos

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha adjudicado 26.983.103 euros para la contratación del suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

El contrato estará en vigor en el período 2026-2028 y contempla además una prórroga de otros dos años, según ha informado la Junta en un comunicado tras el Consejo de Gobierno.

Este acuerdo surge de la necesidad de requerir del material necesario (reactivos, controles, cuentas y calibradores) para poder llevar a cabo las pruebas analíticas de los equipos COBAS 8000 y Cobras PRO del laboratorio de análisis clínicos del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Con este suministro se puede asegurar la actividad diaria del laboratorio y dar respuesta a las necesidades clínicas de los pacientes al garantizar el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de enfermedades.