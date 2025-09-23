Sanidad extenderá el "botón del pánico" a todas las urgencias, áreas de psiquiatría y consultas externas

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha informado este martes antes el Pleno de las Cortes de que se prevé extender el "botón del pánico" a todas las urgencias de la Comunidad, así como a todas las áreas de psiquiatría y de consultas externas de los hospitales para evitar las agresiones al profesional sanitario.

Vázquez ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante la Cámara por la procuradora de Vox Rebeca Arroyo, quien ha manifestado su preocupación por el "incremento" de agresiones a profesionales y la "inacción" de la Junta en unos casos que, como ha señalado, se concentran en dos áreas concretas.

No obstante, el consejero ha insistido en que existe un pacto entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales del ámbito para impulsar el plan integral que frene las agresiones a profesionales sanitarios y en el que se establecieron las líneas de actuación ante situaciones de riesgo o conflictivas.