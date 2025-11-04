Sanidad y universidades trabajarán juntos en la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de CyL

La Junta y las universidades de la Comunidad firman un convenio para trabajar conjuntamente en la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas. - JCYL

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y los rectores de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, han firmado este martes un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030.

La iniciativa busca posicionar a la Comunidad como referente nacional e internacional en el desarrollo, acceso y aplicación de tratamientos clínicos innovadores, así como la consolidación del Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL).

En el acto de firma del convenio se ha contado también con la presencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, y de representantes de fundaciones científicas y biosanitarias.

Todas estas entidades están implicadas en la alianza estratégica que se consolida con este acuerdo y que se enmarca en un contexto de transformación profunda del cuidado de la salud, impulsada por avances en biotecnología, ingeniería genética, nanotecnología e inmunoterapia, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Estos cambios se reflejan en nuevas líneas de trabajo como las células CAR-T o la edición genética para enfermedades raras, que hace apenas unos años eran impensables y hoy son una realidad clínica.

La Estrategia 2025-2030 contempla cuatro grandes objetivos generales, concretamente consolidar el modelo colaborativo del Centro en Red, definir áreas prioritarias de investigación, optimizar la gestión de proyectos y recursos y potenciar la cadena de valor de la innovación terapéutica. Todo ello desplegado, a su vez, en doce objetivos específicos y 52 actividades.

OBJETIVOS

Una de las metas que se quiere alcanzar es duplicar el número de ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas. Entre 2019 y 2024 se realizaron 47 estudios y con el despliegue de la nueva estrategia se aspira a superar los 100 ensayos en los próximos años, acercando estos tratamientos a más pacientes y garantizando la equidad en el acceso.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027, se alinea además con la Estrategia RIS3 de Castilla y León 2021-2027 y refuerza el compromiso de la Junta de Castilla y León con la excelencia científica, la innovación clínica y la mejora continua de la sanidad pública de la Comunidad.

Con más de 15 años de experiencia acumulada a través del Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, Castilla y León refuerza ahora su apuesta con la creación del Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL).

La entidad nace con el fin de integrar capacidades científicas, clínicas y tecnológicas, liderando la coordinación de los esfuerzos científicos, clínicos y tecnológicos en toda la Comunidad; y que ya ha recibido, para el trabajo de sus grupos de investigación, un total de 600.000 euros.

Además, desarrollará líneas prioritarias de investigación e innovación en terapias avanzadas para reforzar la gestión y potenciar la innovación a lo largo de toda la cadena de valor. De esta manera, se busca crear un entorno propicio para la búsqueda conjunta de soluciones innovadoras entre profesionales sanitarios, investigadores, pacientes y empresas; y, así, atraer inversión y fomentar la retención del talento científico en la Comunidad.