'A Santiago contra el cáncer', una iniciativa solidaria que cumple 16 años con 504.678 euros recaudados para investigar

El presidente de la AECC en León, Estanislao Luis Calabuig (centro derecha) y Fernando Luque, organizador y corredor de 'A Santiago contra el cáncer' (izquierda), en la presentación de la presente edición de la iniciativa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'A Santiago Contra el Cáncer' cumple 16 años en la presente edición, que se celebrará del 21 al 28 de junio, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León, un periodo en el que se han logrado 504.678 euros para abordar investigaciones.

La iniciativa nació en 2011 como una aventura deportiva y solidaria con el reto de recaudar fondos y avanzar en la lucha contra el cáncer y en la presente edición tratará de agrandar esta cifra para abordar una enfermedad que, según ha explicado el presidente de la AECC en León, Estanislao Luis Calabuig, afectará a lo largo de la vida a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres.

Fernando Luque, organizador y corredor de 'A Santiago contra el cáncer', ha presentado este lunes junto a Estanislao de Luis la décimo sexta edición de la carrera con el reto de sumar 50.000 euros a los ya recaudados en años anteriores.

La carrera saldrá el 21 de junio de la ciudad de Somport (Huesca), en el límite fronterizo con Francia, para recorrer el Camino Aragonés hasta Puente de la Reina (Navarra), localidad donde se incorporarán al Camino Francés.

Posteriormente discurrirá hasta Villadangos del Páramo (León) y se adentrará en la Vía Künig hasta la localidad leonesa de Astorga, para finalizar el último tramo por el Camino Francés hasta su llegada a Santiago de Compostela el día 28 de junio. En total la carrera incluye 1.600 kilómetros y participarán unas 50 personas, aunque la convocatoria permanece abierta para el tramo entre León y Santiago de Compostela.

Los participantes entrarán en la ciudad de León el 25 de junio por Puente Castro hasta llegar a Puerta Moneda a las 19.20 horas, donde podrán sumarse a la iniciativa todas las personas que lo deseen para recorrer las calles del centro de la capital leonesa hasta su llegada a Diputación. Allí serán recibidos en el patio del Palacio de los Guzmanes por representantes de la Institución provincial, de la AECC y por voluntarios de la entidad.

Estanislao Luis ha destacado durante su intervención que gracias a iniciativas y proyectos como este, que surgió entre un grupo de amigos hace 16 años, se ha conseguido "de forma genuina" ayudar a miles de pacientes y ha señalado que este tipo de actividades son, además, un valor "clave" para la Asociación, al promocionar la salud, hábitos de vida saludable y deporte, "esenciales" en la prevención de la enfermedad.

"ESTO ES UNA LUCHA DE TODOS"

Por su parte, Fernando Luque ha puntualizado que las principales novedades de la presente edición son la salida desde Somport, la entrada en la Vía Künig y los relevos que habrá desde León de marcha nórdica. "Esto es una lucha de todos", ha subrayado, para expresar su agradecimiento a todos los patrocinadores y animar a la ciudadanía a participar en la propuesta.

Todo aquel que lo desee puede hacer su aportación mediante una donación a la cuenta de la Asociación ES03 2100 1598 8802 0000 5195 (La Caixa), con el concepto "A Santiago contra el cáncer 2026" o, en su defecto, "ASCC 2026".

En el evento también han estado presentes los representantes de dos de las entidades colaboradoras, el jefe de zona de La Caixa León, Ángel Alcalde y la embajadora de Fundación Reale en León, Marta Diez, quienes han mostrado su apoyo y compromiso con la iniciativa y con la Asociación.