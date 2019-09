De Santiago-Juárez insiste en presentar la moción de la capitalidad y ve "provincianismo" y "miedo" en las reacciones

Publicado 05/09/2019 20:00:45 CET

Se pregunta quién es Francisco Vázquez para desacreditarle y le sugiere que le puede "abrir un expediente"

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que su Grupo Municipal sí que presentará en el próximo Pleno la moción para reclamar que en la próxima "reforma exprés" del Estatuto de Autonomía se incluya una referencia a que la ciudad es la capital de la Comunidad y ha considerado que detrás de las reacciones que ha habido a su anuncio observa "provincianismo" y "miedo".

Así lo ha expresado el edil 'popular', ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y exconsejero en una rueda de prensa que ha convocado su Grupo Municipal tras una reunión con la Asociación Radio Taxi pero en la que se ha hablado mucho más sobre la polémica que ha generado el anuncio que hizo el concejal en el último Pleno municipal de la presentación de una moción para reivindicar la inclusión de la capitalidad de Valladolid en el Estatuto de Autonomía.

De Santiago-Juárez ha recalcado que sí que presentarán esa moción en el próximo Pleno, y ha defendido que simplemente se trata de que el Estatuto "dé cumplimiento a lo que establece la Constitución Española" en su artículo 147, en relación a reflejar la denominación y sede de las instituciones autónomas propias, a la Ley de Sedes que señala que las instituciones básicas --Presidencia, Junta de Castilla y León y Cortes regionales-- están en Valladolid.

Para De Santiago-Juárez, la definición "jurídica" de capital es el lugar en el que se ubican esas sedes institucionales básicas, por lo que ha recalcado que la moción incluirá la referencia a Valladolid como capital "con todas las letras". Además, también ha apuntado que propondrán que el Estatuto precise que el 23 de abril no solo es la fiesta de la Comunidad, sino "el Día de Villalar".

El concejal ha recordado que en la anterior reforma del Estatuto de Autonomía, en 2007, fue ponente y ha insistido en señalar que los representantes que trabajaron en dicho proceso no se atrevieron a expresar esos aspectos porque "no era el momento, faltaba tiempo, hacía falta más solidez" o la autonomía "no estaba madura".

"Ahora han pasado 12 años y nos vamos a caer del árbol", ha aseverado De Santiago-Juárez, quien ha considerado positivo "arreglar estos asuntos", que aunque ha considerado que "parecen menores", en su opinión "esconden que no hay sentimiento de Comunidad, ni sensación de pertenencia".

Detrás de eso, según el edil del PP, cuando alguien intenta poner en marcha un asunto de Comunidad, relativo a la población o a lo que se dio en llamar "músculo financiero", aparecen "el provincianismo más rancio, el miedo más pueril". Por ese motivo, ha concluido el exconsejero, ahora "se han puesto todos nervios, se han revuelto todos" al escuchar su propuesta de presentar una moción sobre la capitalidad.

El edil del PP ha subrayado que no es más que una propuesta de un grupo que "puede presentar lo que quiera", y que luego se verá si lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento y, en ese caso, las Cortes regionales también decidirán "lo que estimen conveniente".

"NO ES URGENTE NI PRIORITARIO"

Además, De Santiago-Juárez ha respondido a muchas de las críticas que ha recibido, como a quienes señalan que "no es el momento", pues ha defendido que han sido los propios grupos parlamentarios --concretamente el portavoz de Podemos, el leonés Pablo Fernández-- han reclamado una "reforma exprés" del Estatuto por otros asuntos. "No hemos dicho que sea urgente, ni una prioridad, sino que ya que lo hacen, se puede aprovechar", ha matizado.

Más duro ha sido con el vicepresidente de las Cortes y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, por quien reconoce haberse sentido desautorizado. "¿Quién es el para desacreditarme a mí y al Grupo Popular del Ayuntamiento de Valladolid?", ha enfatizado De Santiago-Juárez, que ha recordado que este verano "ha tenido muchas cosas de las que hablar" en las Cortes, pero Vázquez "ha estado callado".

De hecho, ha apostillado que si el dirigente 'popular' cree que lo que ha propuesto él es "una barbaridad pedir que el Estatuto cumpla la constitución" puede abrirle "un expediente disciplinario" y expulsarle del partido, pero ha querido defender la autonomía de su grupo municipal para presentar las propuestas que considere. "En el PP habrá unidad, pero no uniformidad".

También ha reprochado que se haya dicho que quiere "poner chinitas en la rueda" al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, a lo que se ha planteado que si "nueve concejales de un ayuntamiento serían capaces de eso" implica que el Ejecutivo regional "es muy débil".

LOS TUITS DE IGEA Y PUENTE

En relación a una afirmación del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha apuntado que nadie le para por la calle para preguntarle por la capitalidad de Valladolid, su predecesor en el cargo ha aseverado que a él sí que le cuestionan "por los tuits de Igea, por quién es más feo, si él u Óscar Puente", en relación a un intercambio de mensajes entre el dirigente de Ciudadanos y el alcalde de Valladolid.

En definitiva, De Santiago-Juárez ha observado "mucho agravio comparativo" en declaraciones de representantes como el presidente de la Diputación de Salamanca o el alcalde de León, ya que él afirma que no se ha metido con esas ciudades. Así, ha reflexionado que la Comunidad mejorará cuando "todos" se alegren por los éxitos de todos, al igual que él afirma que se alegra de que le vaya bien a León o a Salamanca.

A todos los representantes políticos les ha lanzado el mensaje de que "no se puede vivir sólo pensando en cuatro años", sino que se debe tener "luces largas" y trabajar "para lograr lo mejor para esta tierra".

Finalmente, ha subrayado que no está a favor del planteamiento que hizo hace unos meses Óscar Puente para destinar más inversiones a Valladolid y para ello quitárselas a otras provincias y ha recordado que incluso escribió una tribuna en la prensa para responder a dicha propuesta. Sin embargo, ha incidido en que apoyará al regidor de la capital vallisoletana cuando reclame "más dinero" de las administraciones para la ciudad.