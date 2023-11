Santonja coincide con Gallardo y asevera que darán "problemas" a "quienes apuestan por ruido y chatarra ideológica"

Gómez Urbán (PSOE) lanza un alegato en defensa del cine español y sus reivindicaciones y contra el fascismo

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha mostrado su acuerdo este martes con las declaraciones en las que el vicepresidente del Gobierno regional y compañero de Vox, Juan García-Gallardo, apostaba por ampliar el ámbito de la cultura para que no esté "secuestrada por el sectarismo" y ha añadido que ellos "darán problemas" a "quienes apuestan por el ruido, el sectarismo y la chatarra ideológica".

Así lo ha señalado Santonja, que fue propuesto por Vox para el cargo de consejero de Cultura, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la procuradora del Grupo Municipal Socialista Patricia Gómez Urbán, que cuestionaba acerca de las referidas palabras de García-Gallardo sobre la cultura y que ha acompañado con un alegato en defensa de la Seminci, de las reivindicaciones políticas y sociales del cine español y en contra del fascismo.

Santonja ha comenzado por defender que la cultura es, en su opinión, "plural, incontrolable y libre", por lo que ha añadido un mensaje dirigido a quienes traten de "secuestrarla". "Haremos que fracasen", ha subrayado el consejero de Cultura.

Más adelante, en su contrarréplica, el representante de Vox ha leído las declaraciones concretas de García-Gallardo y ha defendido que "precisamente" la "obligación" de la Consejería de Cultura es "ensanchar el espacio" de la cultura porque "la libre creación y el acceso a la cultura son derechos, no son privilegios".

Santonja ha repasado datos sobre las números actividades culturales que organiza la Consejería este mes de noviembre --868--, como muestra de que "obras son amores y no buenas razones", y ha advertido de que el trabajo de su partido en Cultura, Turismo y Deporte "dará problemas" a quienes "apuestan por el ruido, el sectarismo y la chatarra ideológica".

Tras esa primera respuesta ha llegado la enfática réplica de Gómez Urbán, que en primer lugar ha asegurado no entender si el consejero dijo que harán que "fracase la cultura" --literalmente Santonja afirmó que harán fracasar a quienes traten de "controlar y secuestrar la cultura"--

A continuación, Gómez Urbán ha apuntado que si el vicepresidente dijo que había que ensanchar la Cultura, cuando en Castilla y León "se quiere proteger el patrimonio franquista, se declara BIC la pirámide de los Italianos, se prohíben obras teatrales o se da "el premio de las Artes" de la comunidad a "un señor que se jacta de acostarse con menores", quizás en lugar de "ensanchar la menta, a algunos directamente habría que cesarles".

A partir de ahí, la vallisoletana Gómez Urbán ha manifestado su orgullo por la Seminci, en cuyo acto de inauguración García-Gallardo realizó las mencionadas declaraciones, y ha apuntado que a los políticos de Vox el festival de Valladolid les da "un poquito de resquemor".

Además, ha incidido en su "orgullo" de que el próximo 10 de febrero la ciudad acogerá la gala de los Premios Goya "gracias al prestigio de la Seminci, pero también gracias al trabajo incansable del equipo de gobierno de un alcalde, Óscar Puente, que no necesitó un alcalde B", y también se ha referido al "compromiso general" del cine español con causas como la Sanidad pública o el 'No a la guerra'.

"A ustedes les da miedo el cine español porque no pueden controlarlo", ha enfatizado Gómez Urbán, que ha finalizado con otra advertencia: "no pudo con nosotros una dictadura, no pudo un caudillo, así que pierdan toda esperanza si piensan ustedes que van a acabar con el Partido Socialista".