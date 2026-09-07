El Santuario del Henar acogerá entre el 10 y el 27 de septiembre su tradicional Romería

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Santuario de Nuestra Señora del Henar, situado en la localidad segoviana de Cuéllar, acogerá entre el 10 y el 27 de septiembre la Romería que cada año reúne a centenares de fieles procedentes de la comarca de la Tierra de Pinares y de las provincias vecinas. La cita religiosa constituye uno de los momentos de mayor arraigo devocional y festivo de la Diócesis de Segovia.

Los actos religiosos darán comienzo el jueves 10 de septiembre con el inicio de la novena, que se extenderá hasta el día 18 con misas matinales a las 08.00 horas y rosario seguido de novena y misa por las tardes a partir de las 17.30 horas, mientras que el domingo 13 habrá eucaristías a las 08.00, 12.30 y 18.00 horas. Las predicaciones de estas jornadas correrán a cargo del carmelita descalzo Luis Carlos Muñoz.

El sábado 19 de septiembre se celebrará la Procesión del Rosario de las Antorchas a partir de las 20.30 horas, tras la misa correspondiente, en un acto presidido por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, en el que la pradera del templo se iluminará con velas durante el rezo al aire libre, según informan a Europa Press fuentes de la Diócesis de Segovia.

Asimismo, el domingo 20 de septiembre, jornada central de la festividad, se oficiará la Misa Mayor a las 12.00 horas por parte del prelado segoviano, a la que seguirá la procesión de la imagen acompañada por música de dulzaina y tamboril, además de disponerse misas a las 08.00, 11.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas.

La programación festiva y religiosa concluirá el domingo 27 de septiembre con la celebración del denominado Henarillo, jornada en la que se han programado misas a las 12.00, 13.00 y 19.00 horas para dar continuidad al encuentro mariano del fin de semana previo.

El recinto venera una talla románica del siglo XII de reducido tamaño y factura sedente, cuyo hallazgo por un pastor la tradición ubica en 1580 en la Fuente del Cirio, paraje que dio nombre a la advocación. La devoción motivó la transformación de la primitiva ermita en templo en 1664 ante el aumento de peregrinaciones, rindiendo culto a una figura que ostenta los títulos de patrona de los resineros de España y alcaldesa honoraria de la villa de Cuéllar.