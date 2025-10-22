Sanz Merino destaca el esfuerzo de la Junta para que CyL sea "puntera" en el ámbito tecnológico

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la directora del Territorio Centro de Telefónica España, Beatriz Herranz. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo autonómico para que Castilla y León sea "puntera" en el ámbito tecnológico.

Lo ha hecho en el marco de la inauguración de la exposición InnovaTe Salamanca 2025 que se puede visitar desde este miércoles en el Centro Municipal Integrado 'Julián Sánchez El Charro' y supone un escaparate tecnológico con las soluciones digitales de Telefónica aplicadas al turismo, la salud, la educación, la industria, la innovación, los servicios sociales o la sostenibilidad.

Para el consejero, las administraciones, empresas y universidades conforman "todo este enorme hub vinculado a la mejora y modernización" de todos y, por lo tanto, "la mejora de la calidad de los ciudadanos".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que la llegada de InnovaTE a la ciudad "no ha sido casualidad", ya que es coherente con el proyecto de ciudad que el Ayuntamiento quiere impulsar y que apuesta "por la tecnología y la innovación como palancas de una nueva industrialización que ha complementado con éxito a los sectores tradicionales y que ha abierto oportunidades reales para el empleo y, sobre todo, para nuestros jóvenes".

En esta línea, García Carbayo ha ensalzado la estrategia compartida Salamanca Tech y su traducción concreta en infraestructuras municipales "al servicio del talento y del emprendimiento", como son el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+, el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en Puente Ladrillo, el Espacio de Innovación Tecnológica de Tejares y la incubadora biosanitaria ABIOINNOVA.

El acto de inauguración ha contado también con las intervenciones de la directora territorial Centro de Telefónica España, Beatriz Herranz que ha destacado que desde la empresa tienen "como misión llevar la tecnología a las personas a través de la mejora de los procesos y de los servicios.

"Para nosotros es muy importante que se conozca y que tanto niños, como estudiantes, como cualquier persona que pase por aquí en los próximos días, pueda disfrutar de este espacio de innovación", ha apostillado.