Sanz Merino destaca el impulso al emprendimiento rural en la jornada 'Be Rurals' en Segovia

El consejero Sanz Merino (izda) y el presidente de FES, Andrés Ortega, entregan un reconocimiento a una participante de la jornada - JCYL

SEGOVIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha destacado el compromiso de la Administración autonómica con el impulso del emprendimiento rural y ha puesto en valor iniciativas como la Estrategia de Talento 2031, dotada con 348 millones, así como programas como Wolaria o RELEVACyL.

Se trata de programas orientados a favorecer la creación, consolidación y relevo de proyectos empresariales, especialmente en el medio rural, contribuyendo así a generar oportunidades y fijar población en Castilla y León.

El titular de Movilidad y Transformación Digital ha inaugurado la jornada 'Be Rurals', en Fuentepelayo, un encuentro organizado por la Federación Empresarial de Segovia (FES) que reúne a emprendedores, empresas e instituciones para impulsar el emprendimiento en el medio rural y dar valor al talento innovador que emerge en el territorio.