Sara Aagesen y Ana Redondo abrirán este sábado la jornada 'Justicia, voces y memoria' en La Térmica Cultural (León)

Archivo - La Térmica Cultural (León) acogerá este sábado la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación'. - EUROPA PRESS - Archivo

Nevenka Fernández participará en la sesión 'Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación'

PONFERRADA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ultima los preparativos para la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', que inaugurarán este sábado en La Térmica Cultural, en Ponferrada (León), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La iniciativa tendrá lugar en La Térmica Cultural de Ponferrada (León) y reunirá a representantes institucionales, especialistas del ámbito jurídico, académico y social, profesionales de la comunicación y voces referentes en la lucha por la igualdad para reflexionar sobre las estructuras de poder, las distintas manifestaciones de las violencias machistas y los mecanismos de reparación.

La cita comenzará a las 10.00 horas con el acto de inauguración institucional, en el que participarán Sara Aagesen y Ana Redondo, para después acoger el bloque temático 'Experiencia, memoria y acción reparadora', dentro del cual se celebrará la sesión 'Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación', moderada por la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

En ella participarán Nevenka Fernández, pionera en España en la lucha contra el acoso y referente en la visibilización de esta forma de violencia, y Charo Velasco, profesional con una amplia trayectoria que combina experiencia sanitaria, política y técnica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

La programación incluye a las 11.00 horas la inauguración del mural realizado por la ilustradora Mercedes de Bellard, artista cuya obra ha prestado una especial atención al retrato femenino y a la representación de las mujeres, seguida de una pausa para el encuentro e intercambio entre participantes y asistentes. La presentación del mural, que también contará con la presencia de las ministras, de Nevenka Fernández y de la propia artista, tendrá lugar en el exterior de La Térmica Cultural.

Ya en el bloque 'Estructuras, poder y violencia sistémica', la jornada abordará el análisis del machismo en la vida pública desde diferentes perspectivas. La sesión 'El patriarcado institucional: machismo en la vida pública', moderada por la corresponsal de Género de El País, Isabel Valdés, contará con la participación de Miguel Lorente, profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y experto en violencia de género; Itziar Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y exletrada del Tribunal Constitucional y María Gavilán, jueza de primera instancia y socia de la Asociación de Mujeres Juezas.

VIOLENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Posteriormente tendrá lugar la sesión 'Acoso y violencia machista en la vida pública social', centrada en las dinámicas de violencia en los medios de comunicación, los entornos digitales y la cultura. Moderada por la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena, contará con las intervenciones de Elisa García-Mingo, profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y experta en violencia sexual y digital; Hilario Sáez, presidente de la Fundación Iniciativa Social y miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad y la artista visual, consultora y formadora en comunicación igualitaria Yolanda Domínguez.

Finalmente, la clausura correrá a cargo de Miguel González, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La participación en esta jornada es gratuita. Ante el elevado interés suscitado por la convocatoria y una vez completado el aforo del Auditorio Antracita las personas interesadas que no hayan podido reservar plaza podrán seguir el desarrollo íntegro del acto a través de una pantalla habilitada en el vestíbulo de La Térmica Cultural.

Con esta iniciativa, Ciuden pretende reafirmar su compromiso con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como con la generación de espacios de diálogo y reflexión sobre los desafíos que persisten en esta materia. La jornada busca contribuir a la sensibilización frente a las distintas manifestaciones de las violencias machistas, promover la memoria colectiva y favorecer la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.