Sardón acoge este sábado la XVII Cata Popular de Quesos de CyL con seis variedades y un feria de productos locales

El diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, acompañado por el alcalde de Sardón de Duero, Emiliano Alonso y la concejala de cultura, María José Bayo, en la presentación de la XVII Cata Popular de Quesos de CyL. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Sardón de Duero organiza este sábado la XVII Cata Popular de Quesos de Castilla y León, que se celebrará en la pista polideportiva del colegio desde las 12.00 hasta las 15.00 horas donde los visitantes podrán consumir seis pinchos de diferentes variedades acompañado por pan, vino y agua por un importe de cinco euros.

La Cata se acompañará de una feria de productos locales, donde se podrán adquirir algunos de los quesos participantes de las queserías vallisoletanas Cantagrullas, Muñiz, Camino la Ermita, Pura Churra, Quesería Muzientes y Quesos Tudesan, y otros productos de artesanía y alimentación. Además, cada cuarto de hora se invitará a una empresa a que explique sus productos y se sortearán entre los asistentes catadores lotes de productos donados por los inscritos.

Así lo ha avanzado el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, quien ha estado acompañado por el alcalde de Sardón de Duero, Emiliano Alonso y la concejala de cultura, María José Bayo, en la presentación de la feria este jueves en el Palacio de Pimentel.

"Una cita ya consolidada con el tiempo que sirve para poner en valor la calidad de nuestros quesos, el trabajo de los productores y la riqueza gastronómica que tiene nuestra Valladolid", ha afirmado De la Viuda sobre la cata que, a su juicio, "atrae visitantes y contribuye a dar vida a los municipios" debido al trabajo que ha agradecido al Consistorio, la organización y los artesanos que participan en esta feria desde hace casi dos décadas.

En este sentido, Alonso ha destacado que es una iniciativa que "nació en el año 2008 por la voluntad de promocionar los quesos y los productos de la tierra, apoyar a los productores y dar visibilidad a la riqueza gastronómica de la provincia" que comenzó como un proyecto local y que ha supuesto una trayectoria que no imaginaron "alcanzar con el paso del tiempo".

"Me produce una gran satisfacción comprobar que esta iniciativa ha contribuido a poner en valor nuestros productos", ha manifestado Alonso, quien ha afirmado que la cata "no es únicamente un encuentro gastronómico, sino es una celebración de la identidad y el patrimonio del esfuerzo de quienes trabajan cada día para mantener viva la excelencia en la provincia".

La XVII Cata Popular de Quesos de la Comunidad se realizará en la pista polideportiva del colegio de la localidad con una zona sombreada, carpas corridas para el público y una instalación que también contará con enganche eléctrico, servicios de agua y sanitarios.