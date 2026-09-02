Satse critica la falta de enfermeras escolares en CyL ante el nuevo curso escolar

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Castilla y León ha asegurado que la Comunidad inicia el curso escolar 2026-2027 con la asignatura de la enfermera escolar "suspensa", tras lamentar la ausencia de esta figura en los colegios e institutos autonómicos.

El sindicato, a través de un comunicado, ha criticado que la Administración no contemple la implantación de profesionales de Enfermería en los centros educativos, a pesar del incremento registrado en los estudios sobre enfermedades crónicas, problemas de salud mental, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, violencia y acoso escolar entre el alumnado.

Satse ha recordado que lleva años solicitando la presencia de una enfermera en cada centro para asumir funciones asistenciales ante patologías crónicas o imprevistos.

Asimismo, la organización ha destacado su papel "clave" en la detección precoz de conductas no saludables y en la realización de labores de prevención e información sobre hábitos de vida saludables, salud sexual y prevención de adicciones en colaboración con el profesorado.

Finalmente, ha remarcado que la integración de esta figura aportaría "tranquilidad y seguridad" a los progenitores y favorecería la formación de adultos "más saludables".