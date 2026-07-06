Scala Coeli de Salamanca recupera el matroneo sur para abrir nuevos espacios con un presupuesto de 519.943 euros

El Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Scala Coeli, la subida a las torres de la Clerecía de Salamanca, abrirá al público este jueves la recuperación del matroneo sur con la que se han recuperado nuevos espacios con un presupuesto de 519.943 euros, 60.000 aportados por la Universidad Pontificia y el resto con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento financiado por la Junta de Castilla y León con fondos Next Generation.

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, ha subrayado durante la presentación del proyecto que la actualización y ampliación de Scala Coeli permitirá que siga siendo un lugar de encuentro entre la Universidad y la sociedad, entre el patrimonio y la cultura y entre la memoria y el futuro.

En este sentido, ha remarcado que Scala Coeli simboliza la esencia de la Universidad, "una institución que mira al cielo sin perder nunca el contacto con la realidad".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha felicitado por el trabajo conjunto entre los equipos de la Pontificia y el Ayuntamiento en un espacio que ofrece "una de las vistas más bellas, más arrebatadoras y reconocibles" de la ciudad.

"Scala Coeli no es una visita más. Es, junto con Ieronimus, una de las experiencias turísticas y patrimoniales más impactantes que ofrece Salamanca", ha recalcado el primer edil.

La apertura de nuevos espacios, con la recuperación del matroneo sur, permite ampliar el recorrido y enriquecer la experiencia de los visitantes. Asimismo, se pone en valor una parte importante del patrimonio de la Universidad Pontificia hasta ahora desconocido para el público como su colección de pinturas, que se incorpora al recorrido.

Scala Coeli constituye, junto con Ieronimus, uno de los grandes iconos turísticos y patrimoniales de Salamanca. En el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística, y como resultado de la estrategia de colaboración entre distintas instituciones, este recurso experimenta una importante actualización, ya que incorpora mejoras que refuerzan tanto su atractivo como la calidad de la experiencia de visita, como ha asegurado el rector de la UPSA.

NUEVA VISIÓN

El proyecto incluye nuevas propuestas expositivas que ofrecen perspectivas innovadoras sobre el edificio y sobre las personas que lo construyeron y habitaron a lo largo de su historia.

Para ello, se cuenta con la participación de reconocidos artistas, tanto locales como internacionales, entre ellos Chema Alonso y Daniel Canogar, cuyas intervenciones proponen nuevas formas de interpretar y acercarse al patrimonio, favoreciendo una experiencia más contemporánea y participativa.

Con un corte contemporáneo, uniendo la visión patrimonial al lenguaje vanguardista, esta nueva musealización plantea una estética museográfica minimalista y una línea estética con imágenes puntuales para reforzar la idea de riqueza y opulencia visual. Otro de los pilares de este proyecto es la fuerte apuesta por la digitalización, con proyectos de gemelos digitales y realidad aumentada.

Desde su apertura el 30 de marzo de 2012 hasta el 30 de mayo de 2026 han visitado la subida a las torres de la Clerecía, Scala Coeli, 995.756 personas.

El punto de inicio de la 'ascensión transformadora' a las torres es el hall de entrada, que cuenta con una zona de aclimatación lumínica y sonora. En el acceso se ha instalado una pantalla led de 2,5 por 2 metros en el que se proyecta un gemelo digital que ofrece una sorprendente visión del edificio. Una maqueta del edificio protegida por una vitrina y una proyección sirven como introducción al espacio expositivo.

La adecuación del primer tramo de escalera es otra de las intervenciones, en este caso la subida (179 escalones) se ha ilustrado con imágenes que muestran la arquitectura del edificio reflejada sobre sí misma, que busca la mirada neobarroca que se sitúa entre la realidad y la ficción.

La intervención acompaña al visitante en la subida y crea profundidad en el espacio y en la mirada, situándola en un contexto estético que juega con la arquitectura patrimonial y la estética vanguardista al mismo tiempo.

La reina Margarita de Austria es la protagonista del primer y atractivo espacio expositivo situado en el primer matroneo. Bajo el título 'El sueño de una reina', obra de Paula Alonso Elbaile, el visitante puede disfrutar de varias intervenciones. 'El vestidor de la reina' es una pieza escultórica contemporánea inspirada en la reina, que proyecta imágenes impresas sobre la falda e iluminadas desde el interior referidas a su infancia, a Ignacio de Loyola, al rey Felipe III, sus colaboradores, a quienes compartieron y le acompañaron en su proyecto para el Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús.

SALAMANCA EN EL MUNDO

Frente a la representación de Margarita, se ha instalado una composición con el mapamundi, situado sobre la puerta de entrada al espacio expositivo, marcando todos los puntos geográficos alcanzados y que de alguna manera conecta también con la visión y el papel de Salamanca en el mundo. A ambos lados de la pieza, cuatro paneles-consola sobre la reina, los reyes Felipe III, Carlos III, y su confesor, el jesuita alemán, Richard Haller, completan este espacio.

La intervención en el primer matroneo incluye también la instalación artística de una línea del tiempo para ofrecer al visitante detalles de la historia del edificio, de sus contingencias, evolución y protagonistas. El último espacio del primer matroneo, junto al balcón que da a la iglesia, acoge una de las intervenciones más relevantes del proyecto, el 'neo-retablo', una pieza de gran envergadura de tres metros y medio de altura, escultórica y audiovisual.

Cuenta con una pieza creada por el vídeo- artista salmantino Chema Alonso, que entra en diálogo con el propio retablo de la iglesia y que invita al espectador a la contemplación y al asombro mediante una misma acción que se desarrolla a un mismo tiempo en cuatro pantallas diferentes y dividida en capítulos que ilustrarán momentos muy especiales y emotivos que forman parte de la historia de la Compañía de Jesús y de este edificio.

En este espacio se pueden contemplar los tres magníficos retablos de la iglesia con su reciente iluminación. Desde el espacio final del primer matroneo, la intervención ofrece al visitante la posibilidad de realizar dos itinerarios expositivos, uno a través del coro de la iglesia para acceder al segundo matroneo y un segundo itinerario a través de la escalera del campanero.

En las escaleras de ascenso al campanario los visitantes pueden disfrutar de una experiencia neobarroca, de la mano del artista visual de reconocimiento internacional, Daniel Canogar.

Bajo el título 'Latiendo', el visitante disfrutará de una escenografía en la que, la estética barroca se fusiona con la contemporánea mediante lenguajes tecnológicos y colores vibrantes, a través de una pieza de 680 kilos de cableado que cuelga de las vigas y proyectores que sugieren el latido y que conecta el edificio con el espíritu de espacio de aprendizaje, de descubrimiento y de espiritualidad.

La apertura del segundo matroneo es otra de las principales novedades del proyecto. La intervención en este espacio incluye una atractiva propuesta expositiva, 'Los tesoros ocultos', vinculada a la colección de pinturas de la Universidad Pontificia/Clerecía con cuatro tramos: Universidad Pontificia, Real Clerecía, benefactores y cultura actual e identidad y corazón de esta institución académica.

En este espacio, un audiovisual acerca de la imponencia del edificio y su historia, como un viaje de descubrimiento, y otra pantalla para consultar información arquitectónica, artística, histórica y bibliográfica complementaria acerca de la Clerecía. El segundo itinerario conduce al visitante por la escalera del campanero hacia las torres, un recorrido con el completar esta ascensión transformadora.