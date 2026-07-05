'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez Paz, gana el V Festival de Cine Descentralizado Lazos

V Festival de Cine Descentralizado Lazos en Castromonte (Valladolid). - FESTIVAL LAZOS

CASTROMONTE (VALLADOLID), 5 (EUROPA PRESS)

El largometraje 'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez Paz, ha ganado el V Festival de Cine Descentralizado Lazos, que ha puesto este domingo el broche final a cuatro jornadas de cine y cultura en Castromonte (Valladolid).

Además del título de Mejor Largometraje para la propuesta de Rodríguez, el certamente ha reconocido a 'Una mujer que conocí llamada Yudita', de Rodrigo Agüeria, como Mejor Cortometraje, y 'Balas perdidas', de Genís-Martí Meléndez Boix, como ganadora de la Sección Joven.

Durante los cuatro días de festival, las Paneras de Castromonte han vuelto a convertirse en un espacio de encuentro en el que se han reunido más de 200 asistentes entre las distintas sesiones de proyección.

El jurado, integrado por la cineasta Greta Díaz Moreau, el actor Borja Maestre y la directora de fotografía Bibiana Güell, ha destacado la "elevada calidad" de las obras seleccionadas y la "diversidad de miradas" presentes en esta quinta edición.

El Premio al Mejor Largometraje, dotado con 800 euros y el trofeo realizado por la artista Alba Cantalapiedra, en sesiones de trabajo abiertas al público en las piscinas de Castromonte, ha sido para 'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez Paz, por "la sensibilidad de su propuesta visual y narrativa, la capacidad de construir un relato profundamente humano y un mensaje de lucha que emerge entre los claroscuros".

El jurado también ha subrayado "la relevancia social de una historia que aborda el machismo y el papel de las mujeres desde una mirada poética, en la que la naturaleza y sus elementos adquieren una fuerza simbólica que acompaña el viaje de su protagonista", según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

En la categoría de Mejor Cortometraje, el reconocimiento, con una dotación de 300 euros, ha recaído en 'Una mujer que conocí llamada Yudita', de Rodrigo Agüeria, premiada por ser "una propuesta formal muy coherente, con una voz propia y amorosa, capaz de combinar la comicidad con el máximo respeto y sensibilidad con una sutileza que cala en el espectador".

Asimismo, el jurado ha destacado "la sutileza con la que aborda temas profundamente complejos y el retrato de un amor desinteresado que permanece en el espectador mucho después de finalizar la película".

Además, el jurado, haciendo uso de sus derechos, también ha concedido una mención especial a '¿Dónde estás?', de María Moreno Novoa, "por el sobresaliente trabajo interpretativo de sus actrices y su fotografía".

Por último, el premio de la Sección Joven, apartado dedicado a creadores y creadoras menores de 25 años, fue para 'Balas perdidas', de Genís-Martí Meléndez Boix, por "la solidez de la construcción de sus personajes y la coherencia de un lenguaje cinematográfico propio", así como "su capacidad para retratar la realidad de los pueblos y las tradiciones desde una infancia marcada por la violencia normalizada en los juegos masculinos".

La cinta obtiene así un galardón de 100 euros y una beca Moonset, como apoyo para una nueva creación audiovisual.

Así, Lazos Festival de Cine Descentralizado, organizado por el Ayuntamiento de Castromonte y Moraleja Films, con el apoyo de la Diputación de Valladolid y Alimentos de Valladolid, cierra una edición "muy especial" donde "el arte, el cine y la música han llenado las calles castromonteñas, una localidad de apenas 319 habitantes".