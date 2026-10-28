El sector alimentario de Ávila busca en la FP una respuesta a sus necesidades de talento

Un momento del desayuno informativo. - CAIXABANK

ÁVILA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector alimentario de Ávila mira hacia la Formación Profesional como una de las vías "para responder a sus necesidades de talento y afrontar retos como la digitalización, la sostenibilidad o una creciente competencia basada cada vez más en la calidad".

Así se ha puesto de manifiesto durante el Desayuno Dualiza dedicado al sector alimentario, una jornada impulsada por CaixaBank Dualiza y Avilagro en Fundación Ávila, que ha reunido a empresas y asociaciones empresariales, centros educativos y representantes de las entidades organizadoras, y cuyas conclusiones se han dado a conocer este miércoles.

El encuentro ha servido para acercar a las empresas las oportunidades que ofrece el nuevo modelo de Formación Profesional, explicar los pasos que deben seguir para participar en la formación del alumnado y, sobre todo, generar un espacio de diálogo directo entre el tejido productivo y los centros educativos que imparten titulaciones relacionadas con las necesidades del sector.

Según informa la entidad financiera en un comunicado, las empresas alimentarias abulenses afrontan la dificultad de encontrar y retener profesionales cualificados en un momento marcado, además, por la necesidad de avanzar en innovación y digitalización, sostenibilidad y economía circular y por la exigencia de competir cada vez más a través de la calidad.

Entre los perfiles señalados como más demandados durante la jornada figuran operarios de producción alimentaria, técnicos de mantenimiento industrial, técnicos de calidad y seguridad alimentaria, operarios de envasado y etiquetado, técnicos de almacén y logística, técnicos de procesos industriales, comerciales especializados en alimentación y operarios de laboratorio alimentario.

La dimensión económica del sector refuerza la importancia de dar respuesta a esas necesidades. Avilagro cuenta con cerca de 60 socios vinculados al sector alimentario que, en conjunto, superan los 260 millones de euros de facturación y generan más de 1.300 empleos directos.

EMPRESAS Y CENTROS

Uno de los aspectos centrales del encuentro ha sido la actividad práctica desarrollada conjuntamente por representantes de empresas y centros educativos, en la que ambas partes han identificado qué necesitan una de otra y qué iniciativas pueden desarrollar conjuntamente para mejorar la formación del alumnado.

Desde los centros educativos se ha planteado la necesidad de contar con un mayor compromiso de las empresas con la formación, tanto para incrementar el número de estudiantes que pueden acoger como para dedicar el tiempo y los recursos necesarios a su aprendizaje.

También se ha señalado la importancia de mantener un contacto periódico con los centros antes, durante y después del periodo de formación en la empresa y de facilitar la gestión de la documentación asociada al proceso.

Por su parte, las empresas han reclamado disponer con suficiente antelación de información clara sobre los calendarios, horarios y perfiles del alumnado que recibirán. También han planteado la conveniencia de participar de una manera más activa en los procesos de selección y han destacado la importancia de que los estudiantes lleguen a la empresa con una preparación adecuada.

El encuentro ha permitido, además, identificar propuestas concretas para avanzar en esa relación. Entre ellas destacan el impulso de proyectos de FP intensiva, la posibilidad de poner en marcha un proyecto piloto de tutoría mancomunada, la organización de visitas a empresas para acercar al alumnado a la realidad del sector o la celebración de reuniones periódicas entre empresas y centros desde el inicio de la formación.

Durante el Desayuno Dualiza, las empresas participantes han podido conocer de forma práctica los cambios introducidos por el nuevo modelo de FP, la oferta formativa existente en Ávila relacionada con el sector alimentario y los pasos necesarios para convertirse en empresas formadoras.

La jornada también ha permitido compartir experiencias de empresas que ya colaboran con la Formación Profesional y mostrar los recursos disponibles para aquellas compañías que quieran comenzar a acoger alumnado, finaliza el comunicado.