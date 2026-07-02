El sector del libro y de la edición de la Comunidad se dan cita en Segovia en la III Feria de Editores de CyL

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, participa en la inauguración de la III Feria de Editores de Castilla y León ‘Editantes’ - JCYL

SEGOVIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del libro y el de la edición de la Comunidad se dan cita en Segovia en la III Feria de Editores de Castilla y León 'Editantes' que acoge la Plaza Mayor hasta el domingo y reunirá a 17 editoriales y cinco librerías segovianas junto a una programación cultural para todos los públicos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha participado este jueves en la inauguración de la tercera edición de esta cita cultural que regresa para consolidar a la ciudad como sede de un proyecto que reúne a editoriales, librerías, bibliotecas, escritores y lectores en torno al libro y la creación literaria.

Impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación y el Gremio de Editores de Castilla y León, 'Editantes' reafirma el compromiso compartido de las instituciones con el fortalecimiento del sector editorial, el fomento de la lectura y la difusión de la literatura como uno de los principales exponentes del patrimonio cultural de la Comunidad.

El consejero ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, José Mazarías; el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo; el vicepresidente del Gremio de Editores de Castilla y León; Carlos Rodríguez y el presidente de la Asociación Cultural Sinodal de Aguilafuente, Tomás Conde.

Tras su nacimiento en 2024 en el Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y el "éxito" de la segunda edición celebrada en 2025 en la capital segoviana, la feria regresa a Segovia con el mismo objetivo con el que nació: ofrecer un espacio de encuentro para todos los agentes que hacen posible el libro, favorecer el contacto directo entre editoriales y lectores, impulsar la edición independiente y de calidad, y contribuir a proyectar la riqueza editorial de Castilla y León dentro y fuera de sus fronteras.

Durante cuatro jornadas, la Plaza Mayor reúne a 17 editoriales de Castilla y León, cuyos catálogos ofrecen una amplia representación de la creación contemporánea de la Comunidad, con propuestas de narrativa, poesía, ensayo, ilustración, divulgación histórica y cómic.

Junto a ellas participarán las librerías segovianas Antares, Cervantes, Diagonal, Ícaro e Intempestivos, cuya presencia fortalece el vínculo entre la feria y el tejido cultural de la ciudad.

Las editoriales participantes son Aruz Ediciones, Editorial Difácil, Maniac Ediciones, Suseya Ediciones, Ediciones Universidad de Salamanca, Ediciones Menguantes, Eolas Ediciones, Menoscuarto Ediciones, Cartem Cómics, Aventuras Literarias, UVE Books, La Maleta Ediciones, Editorial La Uña Rota, Editorial Delirio, El Buey Liberal y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

NOVEDADES

Una de las principales novedades de esta edición, dentro de la programación cultural que se desarrolla paralela a la feria, es la colaboración de la Biblioteca Pública de Segovia, que ha organizado dos de las actividades culturales más destacadas, para reforzar la implicación de la red bibliotecaria en un proyecto que reivindica el libro desde todas sus dimensiones: la creación, la edición, la lectura y la difusión del conocimiento.

Así, el viernes 3, la Plaza Mayor acogerá el espectáculo de narración oral 'El sombrero de la memoria', una propuesta dirigida al público infantil y familiar que invita a descubrir el poder de los cuentos, la imaginación y la palabra compartida mediante una actividad participativa que fomenta el gusto por la lectura desde edades tempranas.

El sábado 4, por su parte, la Casa de la Lectura será escenario del encuentro con la escritora Marta Sanz, una de las voces más reconocidas de la literatura española contemporánea, que conversará con los lectores sobre literatura, escritura, edición y creación literaria.

El Gremio de Editores de Castilla y León reúne actualmente a 27 editoriales con una creciente presencia nacional e internacional y con iniciativas como 'Editantes', el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Segovia reafirman su compromiso con el apoyo a la creación literaria, las editoriales de la Comunidad y el fomento de la lectura, consolidando un espacio de colaboración entre instituciones, profesionales del libro y ciudadanía.

La tercera edición de la feria confirma así la consolidación de un proyecto cultural que, tras nacer en Burgos y establecerse en Segovia, crece como un punto de encuentro para todos los eslabones de la cadena del libro y como una de las principales citas del calendario cultural de Castilla y León.