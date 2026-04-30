La sede de CEOE CyL en Valladolid amanece con pintadas en su fachada donde se puede leer "Traidores 1M"

Imagen de la fachada de CEOE - CEOE

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León, situada en Valladolid, ha amanecido este jueves con diversas pintadas en su fachada con alusiones al Día del Trabajo, donde se puede leer "Traidores 1M", "Asesinos 1M" y Explotadores 1M".

Ante este hecho la patronal autonómica ha expresado su "más firme condena" ante estos actos vandálicos, que ha calificado como acciones que recurren al "señalamiento" y al deterioro del espacio público y privado.

En este sentido, la organización ha incidido en que este tipo de comportamientos no contribuyen al "diálogo" ni al "entendimiento" necesarios en una "sociedad democrática", al tiempo que ha recordado que, aunque la libertad de expresión es un pilar fundamental del sistema, esta debe ejercerse siempre desde el "respeto y dentro de los cauces legales".

Asimismo, han reivindicado la fecha del 1 de mayo como una jornada de reconocimiento al valor del trabajo y a las personas que, como trabajadores, autónomos y empresarios, contribuyen al progreso económico y social.

La entidad ha rechazado cualquier forma de violencia o intimidación y ha apelado a la responsabilidad colectiva para preservar la tolerancia y el respeto institucional. Finalmente, la confederación ha reiterado su compromiso con la legalidad y la defensa de una sociedad abierta y respetuosa.