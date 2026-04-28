Segovia alcanza la segunda tasa de paro más baja del país y Soria el menor dato absoluto, con 4.000 desempleados

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha alcanzado la segunda tasa de paro más baja del país, con 7,03 por ciento, tras Huesca (5,56 por ciento) y a 3,80 puntos de diferencia en comparación con la media del país que se ha situado en un 10,83 por ciento, según los datos aportados por el INE y consultados por Europa Press.

A continuación se sitúan las provincias de Lleida (7,30 por ciento) y Gipuzkoa (7,39 por ciento) con Palencia en quinto lugar del ranking nacional con un 7,45 por ciento. Les siguen Cantabria (7,49 por ciento), A Coruña (7,64 por ciento), Madrid (7,91 por ciento) y Burgos (8,09 por ciento), en noveno.

En León la tasa llega al 8,46 por ciento y en Ávila al 8,58 por ciento mientras que el resto de las provincias de Castilla y León superan la media autonómica (9,04 por ciento), tres por encima de los dos dígitos: Soria (9,34 por ciento), Salamanca (10,06 por ciento), Valladolid (10,25 por ciento) y Zamora (10,36 por ciento).

Por su parte, Soria se mantiene como la provincia con la cifra más baja de parados en datos absolutos del país y de la Comunidad, con 4.000, seguida de Palencia, con 5.500 parados, Segovia, con 5.600 desempleados, las tres provincias españolas con menos parados.

A continuación se sitúa Ávila, con 6.000 parados; Zamora, con 7.900; Burgos, con 14.300; Salamanca, con 15.600; León, con 16.600, y Valladolid, con 26.800.

En total, la tasa de paro en Castilla y León se ha situado en el 9,04 por ciento, la séptima menor del país que lideró Cantabria (7,49 por ciento) y de nuevo por debajo de la media nacional que llega al 10,83 por ciento pero por encima de la tasa que alcanzó hace un año (8,70 por ciento).

Por su parte, la tasa menor de paro para el sexo masculino se registró en Burgos con el 5,37 por ciento y 5.100 parados, seguida de Segovia (6,07 por ciento y 2.700 desempleados); Valladolid (7,15 por ciento y 10.300 desempleados); Palencia (7,48 por ciento y 2.900 parados); Soria (8,93 por ciento y 2.200 parados); León (8,98 por ciento y 9.000 desempleados); Salamanca (10,12 por ciento y 8.200 parados); Ávila (10,25 por ciento y 4.100 parados) y Zamora (11,40 por ciento y 4.700 desempleados).

Respecto a la tasa de paro femenina, la más baja correspondió a la provincia de Ávila (6,39 por ciento y 1.900 paradas), seguida de Palencia (7,42 por ciento y 2.600 paradas); León (7,92 por ciento y 7.500 desempleadas); Segovia (8,21 por ciento y 2.900 paradas); Zamora (9,15 por ciento y 3.200 paradas); Soria (9,89 por ciento y 1.800 desempleadas); Salamanca (9,99 por ciento y 7.400 mujeres sin empleo); Burgos (11,26 por ciento y 9.200 parados) y Valladolid (14,09 por ciento y 16.500 paradas).

MAYOR TASA DE ACTIVIDAD EN SEGOVIA

Mientras tanto, la tasa de actividad en las distintas provincias de Castilla y León se repartió del siguiente modo: Segovia (57,60 por ciento y 74.200 ocupados); Valladolid (56,39 por ciento y 234.800 ocupados); Burgos (55,49 por ciento y 162.100 ocupados) y Soria (54,87 por ciento y 39.300 ocupados).

Por debajo de la media (53,51 por ciento) se sitúan Salamanca (53,50 por ciento y 139.400 ocupados); Palencia (52,58 por ciento y 68.300 ocupados); Zamora (51,60 por ciento y 68.500 ocupados); Ávila (46,68 por ciento y 64.300 ocupados) y León (49,28 por ciento y 179.200 ocupados).