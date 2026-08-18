Segovia celebra el día 29 la tercera edición de la Feria del comercio segoviano

SEGOVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León organizan la tercera edición de la 'Feria del Comercio Segoviano 2026, el corazón de nuestra ciudad', que se desarrollará el sábado 29 de agosto en la Plaza Mayor.

Se trata de una iniciativa que cuenta con una subvención de la Junta para la reactivación del comercio local por un importe de 32.100 euros correspondiente al 75 por ciento del presupuesto total, mientras que el Ayuntamiento de Segovia aporta el 25 por ciento restante, 10.700 euros.

La actuación se enmarca dentro del proyecto 'Segoimpulsa Comercio 2026', subvencionado a través la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio con el objetivo de reactivar el comercio minorista de proximidad de Castilla y León.

El principal objetivo es impulsar y apoyar el comercio minorista de la ciudad, uno de los motores principales de desarrollo económico de Segovia, pero, además, pretende convertirse en un punto de encuentro cultural, promover la identidad local y fortalecer el sentido de comunidad, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La Feria del comercio segoviano estará integrada por un máximo de 31 stands gratuitos y todo comercio que quiera participar puede presentar su solicitud hasta el próximo domingo 23 de agosto en sede electrónica o a través del registro presencial en el Centro Cívico de San José (calle Tomasa de la Iglesia, 1). Las bases de participación pueden consultarse en el tablón de anuncios y edictos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia.

Este evento reunirá establecimientos de diferentes sectores y contará con una programación continua durante toda la jornada, con actividades promocionales, música, propuestas de ocio familiar y espacios participativos dirigidos a todos los públicos.

El objetivo es generar nuevas oportunidades de promoción y venta para los negocios participantes, al tiempo que se fomenta el consumo en los establecimientos locales. La feria, que cuenta con la colaboración de la Federación Empresarial Segoviana, a través de Fecose, la Asociación Comercio Amigo de Segovia y la Cámara de Comercio de Segovia, abrirá sus puertas a las 11.00 horas y cerrará a las 22.00 horas.