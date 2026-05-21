Segovia celebra su Día de la Tierra los días 30 y 31 de mayo con actos en Villoslada y el Santuario de la Fuencisla

SEGOVIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Villa y Tierra de Segovia celebrará el Día de la Tierra entre el 30 y 31 de mayo, con actos en Villoslada y en el Santuario de la Fuencisla, en reconocimiento a la figura administrativa histórica de lso 'sexmos'.

La presentación del Día de la Tierra ha tenido lugar con la presencia del alcalde de Segovia, José Mazarías; el alcalde de Villoslada y presidente delegado de la Comisión de Pastos de la Comunidad, Esteban Martín, y el gerente de la institución, Luis Asenjo.

"Es un reconocimiento a nuestra gente y a nuestros pueblos, que refuerza nuestra identidad, nos conecta con nuestro pasado y nuestras raíces y nos recuerda el compromiso de seguir construyendo juntos nuestro futuro", ha señalado Mazarías.

La fiesta se mantiene como uno de los hitos anuales de referencia para los municipios integrados en esta institución histórica segoviana. Según ha explicado el alcalde de Villoslada, el sábado 30 de mayo, los actos tendrán como escenario su municipio, localidad que ejerce como cabeza del Sexmo de la Trinidad. La jornada arrancará a las 18.30 horas con la recepción de autoridades en la ermita de San Miguel de Párraces que, como ha recordado Martín, "fue la sede de las antiguas reuniones del sexmo".

La tarde incluirá también la presentación de la Junta Sexmera y el pregón de la festividad, a cargo del diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General de la Diputación Provincial de Segovia, Jaime Pérez Esteban, quien ha desempeñado asimismo el cargo de procurador sexmero de la Trinidad.

En la parte festiva de la tarde habrá un reconocimiento a las antiguas orquestinas que llevaban la música a pie de calle, con la actuación de la Orquestina de la Abuela Pina, y finalizará con un refresco popular amenizado por los dulzaineros y tamborileros del Sexmo de la Trinidad, tradición que refuerza el carácter participativo y comunitario de la celebración.

OTRAS ACTIVIDADES

El domingo 31 de mayo el protagonismo se trasladará a la capital, donde el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla acogerá la tradicional ofrenda de flores y frutos a la patrona. Los músicos Pablo Zamarrón y Francisco Javier Santos participarán en el acto, que cerrará a las 19.30 horas con la actuación de la asociación cultural Los Torronchos.

El programa de actividades contempla además una extensión al fin de semana del 6 y 7 de junio, con una ruta guiada por Villoslada dentro del ciclo 'Conoce la Tierra de Segovia y sus Sexmos. Rutas guiadas por los Sexmos en primavera' y la marcha de bicicleta de montaña 'Sexmeros Villoslada-Sexmo de la Trinidad', con salida y llegada en Segovia y puntos de avituallamiento en Garcillán, Abades y Villoslada.

El Día de la Tierra conmemora el encuentro anual que celebraban los representantes de los sexmos en el antiguo convento de San Francisco de Segovia, donde se nombraba a los procuradores que integraban el concejo.

Con el paso de los siglos, esta cita ha derivado en una festividad de convivencia y trabajo conjunto entre los municipios de la Comunidad. La institución, considerada una de las más antiguas de España, ha gestionado históricamente el aprovechamiento compartido de aguas, pinares y tierras, y mantiene en la actualidad funciones de defensa y gestión de su patrimonio natural y cultural, así como la administración forestal de sus montes y fincas.