Segovia celebra el XV Concurso de Tapas y Cócteles 'Especial San Frutos', con 17 tapas y 5 cócteles

SEGOVIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse) ha organizado el XV Concurso Provincial de Tapas y Cócteles 'Especial San Frutos' y la XIII Ruta Royal Bliss, que alrededor de la fiesta del patrón ofrecerá 17 tapas y 5 cócteles.

El concurso se desarrolla del 16 al 26 de octubre, con tapas y cócteles creados para la ocasión. Según Hotuse, esta edición cuenta con 22 propuestas, 17 establecimientos que participan con tapa y 5 que lo hacen con cóctel. Entre ellas, seis opciones son sin gluten o adaptables, ocho incorporan productos de Alimentos de Segovia y cuatro incluyen 'alimentos de kilómetro cero', elaborados con materias primas del entorno más cercano.

Así, al menos una de cada tres propuestas lleva algún producto de la marca agroalimentaria provincial y una de cada cuatro está pensada para quienes no pueden consumir gluten o requieren una adaptación.

Como explica Hotuse, el concurso quiere dinamizar la hostelería en un periodo de menor actividad, dar a conocer la oferta de los establecimientos participantes y ayudarles a captar nuevos clientes. La asociación subraya la intención de hacer coincidir el conurso con la festividad de San Frutos, para rendir homenaje al patrón de los segovianos a través de la gastronomía.

La asociación hostelera ha incidido en que la presencia de Alimentos de Segovia permite dar a conocer los productos de la tierra y el trabajo de quienes los elaboran, y refuerza la colaboración entre productores y hosteleros. La presencia de alimentos de kilómetro cero pone en valor el producto de proximidad y muestra la variedad gastronómica de la provincia para surtirse de materia prima de cercanía.

Los locales que participan en esta edición 2026 son Bar El Ojo y Restaurante El Narizotas; Bar Socorro; Bistró C&M; Casa Mariano; Cervecería Cathedra; El Cochifrito Plaza; Restaurante La Floresta; Entre Barra y Pollo; Juan Bravo · Fonda Ilustrada; La Bodega del Barbero; Máskbrasas; Parador de Segovia; Tasca El Molino; El Rincón de Ana; El Valle; Hostería Ca Techu; La Cazuela de Fresno y Cervecería Medieval Excalibur.

El público podrá votar sus propuestas favoritas a través de la web de Hotuse (www.hosteleriayturismodesegovia.es/de-tapas-y-cocteles/) o mediante los folletos del concurso, que estarán disponibles en los establecimientos participantes. Quienes participen en la votación optarán a ganar lotes de productos de los patrocinadores.