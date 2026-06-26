Segovia conmemora el Orgullo LGTBI e iluminará el Acueducto con la bandera arcoíris el domingo

SEGOVIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Segovia se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI con un acto institucional en la plaza Mayor e iluminará el Acueducto con los colores de la bandera arcoíris el próximo domingo, 28 de junio.

En el acto institucional se ha puesto de manifiesto el compromiso municipal con la defensa de los derechos, las libertades y la igualdad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual.

La cita ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que se ha adherido el Consistorio segoviano, y que ha pronunciado la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Carmen Meléndez de Pablos, en representación del Consejo Sectorial de la Igualdad.

La declaración ha señalado que esta jornada constituye una oportunidad para defender la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y para fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad.

El texto ha subrayado, asimismo, el compromiso de las entidades locales con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación, con el objetivo de que los pueblos y ciudades sean lugares donde cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida.

El documento ha reconocido los avances logrados en España en materia de derechos y libertades, aunque advierte que todavía persisten situaciones de desigualdad y violencia que deben abordarse desde el respeto al marco constitucional.

Por ello, ha instado a reforzar las políticas de sensibilización y protección, a poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI y ha recordado que la defensa de estos derechos no responde a una cuestión ideológica, sino al compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad.

Tras la lectura del manifiesto han intervenido los representantes del colectivo local Segoentiende, Marcos Tarilonte y Gema Segoviano, quienes han destacado el significado de esta jornada y han agradecido el respaldo y la colaboración que el Ayuntamiento ha mantenido con la asociación a lo largo de los años.

Ambos han reivindicado la necesidad de avanzar en la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas LGTBI, así como en la construcción de una sociedad más inclusiva, plural y libre de prejuicios y estereotipos.

Además, los representantes de Segoentiende han aprovechado la conmemoración del Año Internacional del Voluntariado para reconocer la labor de las personas voluntarias de la asociación, cuya dedicación ha permitido ofrecer apoyo y acompañamiento a personas LGTBI, a sus familias y, en general, a la sociedad segoviana.

Al acto, que ha concluido con la interpretación de varios temas musicales por la cantante Silvia San Juan, han asistido el alcalde de Segovia, José Mazarías; la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso; la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín Sampedro, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, Francisco Javier de Santos, además de varios miembros de la corporación municipal y representantes de diferentes colectivos.

Por último, el Ayuntamiento ha anunciado que este domingo, 28 de junio, la fachada de la Casa Consistorial y el Acueducto de Segovia se iluminarán con los colores de la bandera arcoíris como parte de los actos conmemorativos.