El concejal de Juventud de Segovia, Sergio Calleja, en la presentación del espectáculo 'Magia por la infancia'. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado el espectáculo 'Magia por la Infancia' con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, y al que ha invitado a todos los alumnos de quinto y sexto de Primaria de los centros docentes de la ciudad.

La propuesta combina contenido educativo y entretenimiento y ha sido organizada por la Concejalía de Educación, Juventud y Agenda Urbana con el objetivo de que los escolares comprendan la importancia de conocer, defender y respetar los derecho.

El espectáculo estará protagonizado por el mago segoviano Héctor Sansegundo, que recurrirá a la magia, el humor y la sorpresa para, de una "forma divertida y participativa", transmitir valores y fomentar la reflexión sobre los derechos de la infancia y su aplicación en la vida cotidiana, de modo que los menores puedan "relacionar estos principios con situaciones de su día a día", tal y como ha destacado el concejal de Juventud, Sergio Calleja.

El edil ha puesto el acento en el doble carácter de la jornada y ha puesto en valor que esta sea "para disfrutar y compartir, pero también para recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer, independientemente de sus circunstancias".

El espectáculo tendrá lugar en el salón de actos de la Fundación Caja Segovia, en dos sesiones durante la mañana.

Calleja ha recordado que el Día Mundial de los Derechos de la Infancia recuerda la aprobación, en 1989, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos del Niño, considerada el tratado internacional de derechos humanos más ratificado de la historia.