Segovia se convierte de nuevo en la capital de la palabra con el Festival de Narración Oral entre el 6 y el 12 de julio - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Segovia volverá a convertirse entre el 6 y el 12 de julio en el gran escenario de la narración oral con la celebración de la XXVII edición del Festival de Narración Oral, una cita "consolidada como una de las más veteranas y prestigiosas del panorama cultural español" y cuyo cartel ha sido diseñado este año por el artista Pep Carrió.

El festival, que este año modifica su denominación --hasta ahora Festival de Narradores Orales--, estará dirigido nuevamente por Elia Tralará, quien tomó el relevo de la dirección artística en la pasada edición y afronta nuevamente el reto de seguir elevando el nivel de una programación que ha convertido a Segovia en un referente nacional del arte de contar historias.

Según ha destacado el concejal de cultura, Juan Carlos Monroy, durante 27 años, la ciudad ha reunido a algunos de los mejores narradores y narradoras del país, la narración oral es una de las expresiones artísticas más antiguas y, al mismo tiempo, más vivas, capaz de transmitir cultura, memoria, conocimiento y emociones únicamente a través de la voz.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación de Bibliotecas Humanas, una propuesta gratuita, coordinada por la narradora Estrella Escriña, que se desarrollará en la Casa de la Lectura.

Esta iniciativa parte de la idea de que todos tenemos algo que contar y compartir con los demás. Durante este taller, que tendrá lugar los días 3, 7, 8 y 10 de julio, entre las 11.00 y las 13.00 horas, los participantes aprenderán a contar sus historias y de ellos, quien lo desee, podrá contárselas al público el sábado 11 por la mañana.

Los interesados en participar en estos talleres deben enviar un correo a la siguiente dirección festivalnarracionoralsg@gmail.com.

NARRACIÓN ORAL

El patio de la Casa de Abraham Seneor, sede central del festival, reunirá a algunas de las voces más destacadas de la narración oral para adultos, quienes contarán sus historias, a partir de las 21.30 horas, todos los días.

El precio de cada sesión, al igual que el pasado año, será de 3 euros. En esta ocasión, podremos disfrutar de las voces y las narraciones de Romer Peña (lunes 6), Laura Escuela (martes 7), Caxoto (miércoles 8), y Ana Apika (jueves 9).

La música y la palabra se unirán el viernes 10 de julio en "Contar con la música", este año con la actuación de Ester Andújar y Ricardo Belda. Y la Noche de Luna Llena, habrá varios pases: a las 20.00 y 21.00 horas, actuará Maricuela y a las 22.00 y 23.00 horas será el turno de las historias de Alberto Sebastián.

El broche final de las actuaciones en este espacio lo pondrá el espectáculo coral 'Homenaje a Ignacio Sanz', a quien Elia Tralará ha definido como el "alma del festival" durante sus 25 años de trayectoria y el principal artífice de que esta cita se haya convertido en un referente nacional.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 12 de julio, a las 19.00 horas, y reunirá a algunos de los mejores narradores que han pasado por el festival a lo largo de estos años para celebrar, en palabras de la coordinadora, "una gran fiesta de la palabra".

El lunes 6 de julio, Romer Peña estará en el barrio incorporado de Hontoria; Laura Escuela actuará el martes 7 en el barrio incorporado de Fuentemilanos; el miércoles 8 será Caxoto quien cuente sus historias en la entidad local menor de Revenga y el jueves 9, el barrio incorporado de Madrona recibirá a Ana Apika.

El viernes 10, Maricuela actuará en el barrio de la Albuera, en los jardines del Cementerio junto a la pista de deportes autóctonos. Todas las sesiones comenzarán a las 19.30 horas.

Las entradas para este festival se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes y en https://tickets.turismodesegovia.com/es a partir de este próximo jueves.