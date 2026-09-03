Segovia declara no apta para el consumo el agua en Revenga por elevados niveles de turbidez

SEGOVIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha emitido un bando municipal mediante el cual ha comunicado a los vecinos de la entidad local menor de Revenga que el agua suministrada a través de la red potable no es apta para el consumo humano, por los elevados niveles de turbidez del agua a su salida del grifo.

La medida ha sido adoptada tras comprobarse elevados niveles de turbidez en el suministro, una anomalía causada por el acusado descenso en el volumen de agua embalsada en la presa de Puente Alta, la cual se encuentra actualmente al 52 por ciento de su capacidad total, nivel de agua almacenada especialmente bajo para esta época del año.

Este hecho está motivado, entre otros factores, por la derivación de caudal desde dicho embalse hacia la población de El Espinar, un trasvase que ha sido necesario llevar a cabo como consecuencia del vaciado previo del embalse de El Tejo.

En las analíticas y controles periódicos realizados en el suministro se ha detectado un parámetro de turbidez que ha alcanzado 6,50 NTU (unidad nefelométrica de turbidez; es la unidad en que se mide la concentración de partículas que provocan que el agua esté turbia).

Esta cifra supera en mucho el límite máximo de 2 NTU que establece el Real Decreto 3/2023 para la salida del agua desde el depósito.

Debido al incumplimiento directo de esta regulación técnica y sanitaria, las autoridades municipales han quedado obligadas a calificar formalmente el agua como 'no apta para el uso alimentario'.

Mientras la declaración de no aptitud continúe vigente en la localidad, el Consistorio ha establecido como medida preventiva que la población no utilice el agua proveniente de la red de distribución pública ni para beber ni para la preparación de alimentos.

Para paliar esta coyuntura y para garantizar de manera provisional el suministro esencial para el consumo directo de la población afectada, el Ayuntamiento de Segovia ha dispuesto un operativo de reparto extraordinario de agua embotellada entre los residentes de la entidad menor.

La asignación que se ha fijado para la ciudadanía asciende a una dotación de cinco litros por habitante y día mientras dure la restricción.

El plan de distribución municipal ha programado su inicio para la tarde del jueves 03 de septiembre, en un intervalo horario comprendido entre las 19.00 y las 21.00 horas.

De igual modo, para la jornada del viernes 4 de septiembre se han fijado dos turnos de reparto: el primero durante la mañana, de 10.30 a 12.00 horas, y el segundo durante la tarde, nuevamente entre las 19.00 y las 21.00 horas.

El punto habilitado para la entrega del suministro es la nave municipal ubicada en el número 1 de la Travesía de San Rafael, en el mismo núcleo urbano de Revenga.

Asimismo, la administración local ha precisado que se evaluará la conveniencia de realizar una nueva entrega de agua embotellada a lo largo de la mañana del sábado 5 de septiembre, decisión que se tomará en función de las necesidades concretas que manifieste la población.

En el caso de los repartos que sea necesario organizar a partir del lunes 7 de septiembre, las autoridades han indicado que las pautas y horarios definitivos se comunicarán con la debida antelación a todos los habitantes.

El Ayuntamiento de Segovia ha confirmado que mantendrá puntualmente informada a la ciudadanía de la entidad local menor sobre la evolución técnica que experimenten las analíticas de calidad del agua.

Del mismo modo, el Gobierno municipal ha señalado que comunicará de forma explícita el levantamiento oficial de la declaración de no aptitud en el momento preciso en que los valores sanitarios de la red vuelvan a situarse dentro de los límites fijados por la ley.

Hasta que se restituya la normalidad en el servicio, la corporación ha agradecido de antemano la comprensión mostrada por los vecinos de Revenga.