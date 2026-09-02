Segovia expone 'Ilustres Europeas', referentes en el continente como María Moliner, Nadia Comaneci y Amália Rodrigues

La delegada territorial Raquel Alonso (izda), la artista 'Mentiradeloro' y el concejal de Juventud, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Joven de Segovia expone la muestra 'Ilustres Europeas', donde se recuerda a doce mujeres de Europa que son un referente en ámbitos de ciencia, cultura, arte o deporte, como la lexicógrafa María Moliner, la gimnasta Nadia Comaneci y la cantante Amália Rodrigues.

La exposición visibiliza la aportación de doce mujeres a la construcción política, cultural, científica y social de Europa y acerca sus biografías al público. Las ilustraciones son obras de la artista segoviana Esther Cuesta de la Mata, conocida como 'Mentiradeloro'.

La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Educación, Juventud y Agenda Urbana, y cuenta con la subvención de la Junta de Castilla y León. La iniciativa se desarrolla en el marco de las actividades de Europe Direct Segovia y podrá visitarse durante todo el mes de septiembre.

Durante la inauguración, tanto el concejal de Educación, Juventud y Agenda Urbana, Sergio Calleja, como la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, han señalado que la exposición va mucho más allá de lo que se puede ver en las ilustraciones, ya que habla de Europa, de talento, de esfuerzo, de libertad y, sobre todo, de mujeres que ayudaron a transformar la sociedad.

"Esta muestra habla de doce maneras diferentes de cambiar el mundo. Mujeres de la ciencia, del arte, de la literatura, del deporte, de la política o de la defensa de los derechos humanos. Mujeres de distintas épocas y de distintos lugares de Europa, pero con algo en común: dejaron una huella", ha destacado Raquel Alonso.

"La exposición pretende que la ciudadanía se pregunte por qué durante tanto tiempo muchos de estos nombres han permanecido en un segundo plano. Queremos recuperar esos nombres, que son los de doce historias diferentes, pero todas con algo en común: ninguna se conformó con aceptar que las cosas fueran como siempre habían sido", ha añadido Sergio Calleja.

La muestra aborda perfiles vinculados a la ciencia y la investigación, con Irène Joliot-Curie y Lise Meitner; la exploración espacial y la ingeniería, a través de Samantha Cristoforetti; la lexicografía y la biblioteconomía, con María Moliner; la música y la cultura tradicional, representadas por Amália Rodrigues; la literatura, la ilustración y la pintura, con Tove Jansson; el deporte, con Ruta Meilutyte, Fanny Blankers-Koen y Nadia Comaneci; el periodismo de investigación, con Daphne Caruana Galizia; el federalismo europeo, con Ursula Hirschmann, y la política, el derecho y la defensa de los derechos humanos, con Mary Robinson.

DIRIGIDA A UN PÚBLICO JOVEN

La ubicación en la Casa Joven acerca estos contenidos especialmente a la población joven y habrá una campaña digital en redes sociales, mediante cápsulas divulgativas sobre las protagonistas de la muestra, que además recorrerá todos los institutos de la ciudad a lo largo de este curso escolar.

'Ilustres Europeas' forma parte de las actividades de Europe Direct Segovia, uno de los cinco centros de información y difusión sobre la Unión Europea existentes en la Comunidad. La Junta de Castilla y León presta su apoyo a estos centros para el desarrollo de sus actividades. En 2026, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del 21 de mayo, se incrementó en un 50 por ciento el importe de la subvención que la Consejería de la Presidencia destina a su financiación. Posteriormente, el 1 de junio, se firmó la orden por la que se concede de forma directa esta ayuda a los centros de Castilla y León.

En el caso de Europe Direct Segovia, la ayuda asciende a 6.000 euros, de los que 4.000 se destinan a acciones en la propia ciudad y 2.000 a actuaciones de la red de la Unión Europea en Castilla y León. La subvención está destinada al desarrollo, durante 2026, de actividades de formación e información sobre asuntos europeos, a la difusión del proyecto europeo entre la ciudadanía y a acciones de información, difusión y documentación.