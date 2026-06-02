Segovia impulsa un Plan de Infancia y Juventud "realista" que sitúa empleo, vivienda y participación como prioridades

El concejal de Eduación y Juventud, Sergio Calleja, presenta el V Plan Municipal de Infancia, Juventud y Adolescencia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, que establece una hoja de ruta "más realista" de las políticas municipales dirigidas a estos colectivos durante los próximos años e incorpora el empleo, la vivienda y la participación social como "ejes prioritarios" de acción.

El concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha dado a conocer este plan que "se articula en torno a ocho ejes" y persigue que "Segovia sea un lugar donde los jóvenes puedan crecer, quedarse y volver".

El documento nace con la vocación de superar el carácter administrativo de planes anteriores para convertirse en un instrumento operativo, con acciones concretas, plazos de ejecución e indicadores de seguimiento.

Su objetivo es "garantizar derechos, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida y fomentar la participación activa y real en la juventud en la vida de la ciudad", ha enfatizado Calleja, para incidir en que la iniciativa se alínea con la Agenda 2030 y la Agenda Urbana de Segovia, así como se integra en el proyecto VENCEJO(D)S.

Su elaboración se ha sustentado en tres pilares, la evaluación del plan anterior, un diagnóstico actualizado de la situación de la infancia, la adolescencia y la juventud segovianas, y la participación directa de estos colectivos, cuyas propuestas han sido incorporadas al texto definitivo.

Durante la presentación, Calleja ha utilizado el recurso simbólico de una mochila para ilustrar las principales preocupaciones que los jóvenes han trasladado en el proceso participativo.

Entre ellas ha citado la salud mental, la soledad y el impacto de las redes sociales; las dificultades de acceso a la vivienda; la demanda de más espacios de encuentro y ocio alternativo, especialmente para adolescentes; la falta de información y comunicación, y una mayor conexión entre el ámbito estudiantil, la vida urbana y las oportunidades laborales.

Para el concejal de Juventud, el objetivo del plan es "que esta mochila deje de estar llena de problemas y empiece a llenarse de oportunidades".

En general, los ocho ejes estratégicos abarcan el empleo, la vivienda, la participación, el ocio, el deporte, la movilidad, la sostenibilidad y la educación.

De este modo, entre las actuaciones previstas figuran la creación de un portal de empleo joven y prácticas, la puesta en marcha de un servicio municipal de emancipación juvenil, el desarrollo de un plan de vivienda joven, una programación estable de ocio juvenil, la mejora de espacios deportivos y parques, la descentralización de actividades en los barrios y el refuerzo de los órganos de participación juvenil.

El documento también aspira a consolidar a Segovia como Ciudad Educadora, un modelo en el que toda la ciudad se convierte en "espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal".

En esta línea, el plan recoge actuaciones orientadas a promover el deporte y la vida activa, avanzar hacia una movilidad sostenible y autónoma, y consolidar barrios verdes y habitables.

Calleja ha subrayado que este nuevo plan incorpora tres novedades respecto a ediciones anteriores, como que es un documento "más realista y operativo", con acciones sometidas a seguimiento; que pone el foco en los resultados y el impacto real sobre la vida de los jóvenes, y apuesta por la participación al situar a la juventud como destinataria y protagonista activa del diseño y desarrollo de políticas públicas.

DIFICULTAD EN UN PROYECTO DE VIDA EN LA CIUDAD

El análisis previo realizado en el marco del diagnóstico refleja que los jóvenes valoran Segovia como lugar para vivir, si bien identifican una serie de obstáculos que dificultan el desarrollo de su proyecto vital en la ciudad.

El nuevo plan municipal se plantea precisamente como respuesta estructurada a esas dificultades, con un horizonte temporal claro y compromisos medibles que permitirán evaluar su impacto real en los próximos años.