Segovia Joven programa 14 actividades para este mes, con rutas de montaña e iniciativas en la Casa Joven

El concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el programa de actividades de 'Segovia Joven' para el mes de mayo, con catorce actividades y cerca de 170 plazas para menores y mayores de 18 años, donde se incluyen rutas de montaña, de ornitología y actividades culturales en la Casa Joven.

Según su diseño habitual, el programa tiene las actividades distribuidas en dos líneas: Segovia Joven -18, para adolescentes nacidos entre 2008 y 2013, y Segovia Joven +18, orientada a jóvenes de entre 18 y 35 años.

El concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha presentado la oferta de mayo, que combina propuestas "creativas, formativas y de ocio a lo largo del mes". Calleja ha subrayado que ambos programas comparten un enfoque común: "ofrecer espacios seguros, participativos y variados donde cada persona encuentre una manera propia de expresarse, aprender y disfrutar de su tiempo libre".

Para Segovia Joven -18, la concejalía ha diseñado seis actividades. Una de las propuestas es el Club de Lectura, que girará en torno a 'Redes', obra del escritor Eloy Moreno, centrada en el impacto de las redes sociales en la vida de adolescentes y adultos y en cuestiones como la adicción al móvil o la construcción de una identidad digital.

Los días 8 y 9 de mayo se celebrará un taller de retrato fotográfico en el que los participantes podrán experimentar con la cámara mediante retratos individuales y grupales. El sábado 16 se desarrollará 'Música Viva', propuesta de experimentación sonora colectiva que invita al joven a convertirse en protagonista activo a través del juego y la escucha.

El último fin de semana del mes concentrará tres actividades: el taller 'Joyas geométricas', 'Juegos al aire libre' y 'Expresión creativa'.

La vertiente Segovia Joven +18 amplía la oferta con ocho actividades. Durante todos los jueves de mayo se impartirá Fit Dance, sesión que combina danza y fitness para trabajar resistencia y tonificación de forma dinámica.

Los días 8 y 9 de mayo tendrá lugar el taller de 'Botánica textil', en el que los participantes aprenderán a crear suculentas y helechos en fieltro inspirados en formas vegetales reales. El sábado 16 se repetirá 'Música Viva' para este grupo de edad y el último fin de semana de mayo reserva para los mayores de 18 años el taller de 'Joyas geométricas', donde se elaborarán piezas de joyería con arcilla y cartón, y la actividad de 'Expresión creativa'.

La programación para este colectivo incluye además dos propuestas al aire libre. El domingo 10 de mayo se celebrará la actividad 'Montaña Off-Road', para explorar terrenos técnicos fuera de los senderos convencionales. El domingo 24 de mayo tendrá lugar una ruta ornitológica con la que descubrir la riqueza natural del entorno segoviano a través de la observación de aves.

El club de lectura para jóvenes adultos ha seleccionado este mes la novela de ciencia ficción 'Proyecto Hail Mary', del escritor Andy Weir, recientemente adaptada al cine.

Calleja ha valorado el compromiso del Ayuntamiento con la juventud local en un trabajo de "escucha activa" orientado a ofrecer "espacios donde crecer, expresarse y disfrutar de una manera saludable".

La inscripción previa es obligatoria para participar en cualquiera de las actividades y debe realizarse a través de la página web municipal www.segovia.es.