Segovia obtiene 15.226 euros de la Red Española de Ciudades Saludables, la tercera mayor financiación de la convocatoria

SEGOVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha obtenido una subvención de 15.225,91 euros de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) para el desarrollo durante 2027 del Programa Integral de Envejecimiento Activo, una actuación que permitirá reforzar y mejorar el trabajo municipal en materia de dependencia y atención a las personas mayores.

La financiación sitúa a Segovia como la tercera entidad local que mayor cuantía recibe en esta convocatoria para la anualidad 2027, sólo por detrás de los ayuntamientos de Madrid y Bilbao, lo que supone un importante respaldo al trabajo que desarrolla el Ayuntamiento en el ámbito de la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo y la atención a las personas mayores.

El proyecto, incluido en la resolución definitiva de las actuaciones RECS-EPSP 2026-2027, contempla una financiación de 15.225,91 euros para 2027 y corresponde al expediente número 75 bajo la denominación 'Programa Integral de Envejecimiento Activo', han informado a Europa Press fuentes municipales.

La ayuda permitirá al Ayuntamiento dar un nuevo impulso al trabajo que se realiza en materia de dependencia, con la mejora de los recursos, programas y actuaciones dirigidos a las personas mayores y a quienes necesitan apoyos para mantener su autonomía y calidad de vida.

El objetivo es avanzar hacia una atención cada vez más integral, cercana y adaptada a las necesidades de las personas, reforzando también el acompañamiento a sus familias y el conjunto de actuaciones municipales destinadas a favorecer un envejecimiento activo y saludable.

MEJORAS DE ATENCIÓN

La concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez, ha destacado que "esta financiación supone un reconocimiento al trabajo que está realizando la Concejalía y permite seguir mejorando la atención a las personas mayores y, especialmente, a quienes se encuentran en situación de dependencia".

"Queremos seguir avanzando en una atención que ponga a las personas en el centro, favorezca su autonomía y permita que puedan desarrollar su proyecto de vida con la mayor calidad posible", ha añadido.

La concesión se enmarca en el convenio entre la Red Española de Ciudades Saludables y el Ministerio de Sanidad para la potenciación de la RECS y la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud.

La actuación del Ayuntamiento de Segovia forma parte del conjunto de proyectos seleccionados para su cofinanciación en las anualidades 2026 y 2027.

La obtención de esta ayuda refuerza así el compromiso del Ayuntamiento de Segovia con las políticas dirigidas a las personas mayores y supone un nuevo recurso para seguir mejorando la respuesta municipal ante las situaciones de dependencia, desde una perspectiva de prevención, autonomía personal y envejecimiento activo.