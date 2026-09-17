Segovia pondrá en marcha el 1 de octubre el nuevo sistema de control de acceso a las pistas Antonio Prieto - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado este jueves las normas de funcionamiento y los precios públicos de las pistas de atletismo Antonio Prieto y su gimnasio, que incorporan un nuevo sistema de control de accesos que comenzará a funcionar el 1 de octubre.

El sistema permitirá mejorar el control de la instalación, ordenar los diferentes usos y reforzar la protección de los deportistas, especialmente de los menores.

El concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha explicado que se trata además de una medida que responde a una "demanda histórica" de los clubes de atletismo, que durante años han reclamado un mayor control del uso de las pistas.

Durante las primeras semanas de funcionamiento habrá un trabajador municipal presencialmente en la instalación para atender las dudas de los usuarios y resolver las posibles incidencias.

El acceso se realizará mediante un código QR facilitado por el IMD a las personas autorizadas, una vez que los clubes hayan remitido previamente los listados actualizados de sus deportistas.

Los tornos estarán situados en la calle Los Silverios y permitirán el acceso exclusivamente dentro de los horarios establecidos para cada perfil de usuario.

De lunes a viernes, entre las 16.45 y las 19.45 horas, tendrán prioridad las escuelas de deporte base, mientras que el resto de usuarios contará con horarios de acceso general antes y después de esa franja.

En el caso de los menores, no se facilitarán códigos QR con carácter general, por razones de protección de datos y control de dispositivos, salvo autorización expresa de sus padres o tutores.

El acceso se realizará principalmente a través de entrenadores, monitores o responsables de las actividades, que gestionarán la entrada conjunta y supervisarán al grupo.

Los padres y acompañantes sí podrán acceder a la instalación y permanecer en el graderío, pero no podrán entrar directamente en la pista de atletismo con carácter general.

El IMD podrá autorizar excepciones cuando exista una necesidad justificada, como en el caso de acompañantes de personas con discapacidad o menores que requieran asistencia por circunstancias médicas.

PRECIOS PÚBLICOS Y GRATUIDADES

La Junta Rectora ha aprobado también las exenciones y reducciones de precios públicos para el uso de las pistas y el gimnasio. El régimen general vigente desde 2017 se mantiene sin modificaciones, incorporándose nuevas medidas de gratuidad para determinados colectivos.

Así, las escuelas de deporte base de los clubes de Segovia, desde pre-benjamín hasta juvenil, y los deportistas federados de clubes de fuera de Segovia empadronados en la ciudad accederán gratuitamente.

También será gratuito, como novedad, el acceso de los deportistas sénior mayores de 18 años pertenecientes a clubes de Segovia. Además, las personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, los mayores de 65 años y los miembros de familias numerosas con título en vigor pasarán de contar con una bonificación del 50 por ciento a disponer de acceso gratuito.

"No se modifica el régimen general de precios públicos vigente desde 2017. Se mantienen las condiciones existentes y, además, se incorporan mejoras para determinados colectivos", ha detallado Garrido.