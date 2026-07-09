Segovia presenta un plan de innovación con nueve iniciativas y abre ayudas de hasta 5.000 euros

La concejal de Innovación, May Escobar. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plan de innovación del Ayuntamiento de Segovia para los próximos cinco años, dentro del programa 'Segovia çSí Emprende', comprende nueve iniciativas y una línea de ayudas de hasta 5.000 euros, entre las novedades expuestas.

La concejala de Innovación, Digitalización y Promoción Económica del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar, ha presentado el Plan Operativo de Innovación de Segovia, una hoja de ruta que "traduce la estrategia municipal de innovación en actuaciones concretas orientadas a impulsar el desarrollo económico, la atracción y retención de talento, la cohesión social y la modernización de la administración local".

Durante la presentación, Escobar ha explicado que el objetivo del documento es "pasar de las ideas a la acción" y ha señalado que la intención es "aplicar la innovación a la vida diaria", facilitando la actividad empresarial, mejorando los servicios públicos y generando nuevas oportunidades para la ciudad. Para Escobar, "Segovia no quiere mirar la innovación desde fuera; Segovia quiere protagonizarla".

El Plan, elaborado tras un proceso de análisis y participación con agentes públicos y privados, ha estructurado la acción municipal en torno a tres ejes: empresarial, social y administrativo. A partir de estos ejes se han definido nueve iniciativas dirigidas a fortalecer el ecosistema innovador, apoyar al tejido empresarial, impulsar la transformación digital y responder a los principales retos sociales y demográficos de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas figuran los programas 'Work From Segovia', destinado a atraer a profesionales que trabajen en remoto; 'Segovia Sí Academy', orientado a reforzar la colaboración entre universidades y empresas; 'Investors Club', que busca movilizar inversión privada hacia proyectos innovadores; y 'Silver Lab Segovia', centrado en la economía del envejecimiento y el talento sénior.

CIDE, PUNTO DE ENCUENTRO

A ellos se suman iniciativas para avanzar en la desburocratización, la innovación social y la digitalización de los servicios públicos. El documento también contempla la evolución del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) como punto de encuentro entre empresas, emprendedores, administraciones, entidades sociales, universidades e inversores, con el objetivo de favorecer la colaboración y el desarrollo de nuevos proyectos.

May Escobar ha explicado que el plan "no plantea una ciudad distinta, sino una forma distinta de aprovechar todo lo que Segovia ya tiene", y ha añadido que el municipio "cuenta con talento, empresas, universidades, calidad de vida y un importante potencial de crecimiento".

La concejala ha subrayado que el reto es conectar esos recursos, generar alianzas y convertir los desafíos en oportunidades, y ha remarcado que la innovación "solo tiene sentido si mejora la vida de las personas, facilita la actividad de las empresas y hace que la administración sea más cercana, ágil y eficaz".

UN PLAN A CINCO AÑOS

El Plan, que cuenta con un horizonte de cinco años, se implantará de forma progresiva mediante proyectos piloto, colaboración público-privada, captación de financiación externa y evaluación continua de resultados.

Tras la presentación del Plan Operativo de Innovación, Escobar ha dado a conocer también la nueva convocatoria de ayudas Segovia Sí Emprende 2026, impulsada por el área de Innovación para apoyar la creación de empresas y proyectos de autoempleo en la ciudad. El plazo para presentar solicitudes ya se ha abierto y finalizará el 9 de agosto.

La convocatoria, dotada con un presupuesto de 25.000 euros, prevé ayudas de hasta 5.000 euros por proyecto y busca favorecer la puesta en marcha de iniciativas empresariales viables, impulsar el empleo, fortalecer el tejido productivo local y contribuir a la fijación de población. Los proyectos subvencionados deberán mantener su actividad en el municipio durante, al menos, un año.

Podrán acceder a las ayudas personas físicas o jurídicas que hayan iniciado una actividad empresarial o profesional entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, siempre que acrediten una inversión subvencionable igual o superior a 1.000 euros, IVA no incluido, abonada antes de presentar la solicitud.

También podrán beneficiarse los negocios que hayan experimentado un cambio de titularidad como consecuencia de un traspaso o una jubilación, para "ayudar a mantener viva la actividad económica de la ciudad", ha destacado Escobar.

Entre los criterios de valoración tendrán especial consideración los proyectos vinculados a los sectores estratégicos definidos en la estrategia Segovia Sí, como la economía del envejecimiento, Agrotech, las tecnologías de la información y la comunicación--inteligencia artificial, blockchain, big data o ciberseguridad--y la economía circular. También recibirán una mayor puntuación las iniciativas que generen empleo, los primeros proyectos emprendedores y aquellos promovidos por personas en situación de desempleo.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia o de forma presencial en las oficinas de registro.