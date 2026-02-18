El seguimiento de la huelga médica se mantiene en el 20% en CyL y se suspenden 226 operaciones y 4.734 consultas

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 20 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 por ciento en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del diez por ciento en Atención Primaria (254 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 8,3 por ciento, 39 médicos en huelga; Burgos 30,8 por ciento, 263 en huelga; León 26,8 por ciento, 340; Palencia 24,9 por ciento, 85 médicos; Salamanca 15,9 por ciento, 210 facultativos; Segovia 15,9 por ciento, 70; Soria 34,6 por ciento, 72; Valladolid 16,5 por ciento, 308 médicos; y Zamora 12,1 por ciento, 50 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos ha tenido un total de 7.708 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 455; Burgos 1.184; León 1.995; El Bierzo 371; Palencia 280; Salamanca 1.127; Segovia 308; Soria 658; Valladolid Este 406; Valladolid Oeste 448 y Zamora 476.

De la misma manera, se han cancelado un total de 226 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 4.734 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.