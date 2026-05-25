El seguimiento de la huelga por los técnicos de centros sanitarios es del 4% y casi el 3% de los TCAES en CyL

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta por los Técnicos Superiores Sanitarios, Técnicos Medios Sanitarios, Técnicos de Farmacia, Técnicos Superiores en Gestión y Servicios y Técnicos Medios en Gestión y Servicios -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del cuatro por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,2 por ciento tres en huelga; Burgos, 2,4 por ciento, diez en huelga; León, 6,6 por ciento, 24 en huelga; Palencia, 5,3 por ciento, once en huelga; Salamanca, uno por ciento siete profesionales en huelga; Segovia, 6,5 por ciento, 15 en huelga; Soria, 4,1 por ciento, seis; Valladolid 6,9 por ciento, 36 en huelga; y sin seguimiento en Zamora.

En concreto, el paro convocado por los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAES) ha tenido un seguimiento medio del 2,89 por ciento. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,2 por ciento, dos Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en huelga; Burgos, 1,5 por ciento, cuatro en huelga; León, 4,5 por ciento, 9 en huelga; Palencia, 4,8 por ciento, seis TCAES en huelga; Salamanca, 1,4 por ciento, cinco profesionales en huelga; Segovia, 3,6 por ciento, cinco en huelga; Soria, 9,2 por ciento, cinco TCAES; Valladolid 3,3 por ciento, ocho en huelga; y Zamora, sin seguimiento.