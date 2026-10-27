El segundo largo de Shariat se proyecta en la 71 Seminci este miércoles en el que Sarmiento recibirá la Espiga de Honor

Escena de 'Prosecution', de Faraz Shariat, que se presenta en la 71 Seminci. - 'PROSECUTION'-SEMINCI

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Prosecution', el segundo largometraje de Faraz Shariat, premiado en la Berlinale, protagoniza las proyecciones de la Sección Oficial de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid este miércoles, 28 de octubre, en el que la cineasta chilena Valeria Sarmiento recibirá una de las Espigas de Honor que concede el certamen este año.

La sexta jornada de la Semana vallisoletana arrancará con la proyección en el Teatro Calderón de 'Prosecution', filme del mencionado director germano-iraní que llega al certamen, en estreno español, tras ser reconocer con el Premio del Público de Panorama en Berlín.

La película, competidora por la Espiga de Oro, presenta a una joven fiscal germano-coreana que decide investigar una agresión racista sufrida por ella misma en la calle, desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Chen Emilie Yan interpreta a la protagonista, quien se enfrenta con sus agresores y con la institución a la que ha dedicado su vida.

En la misma sede se podrá ver 'Un monstruo amable', largometraje con el que austriaca Marie Kreutzer compitió por la Palma de Oro de Cannes en la última edición. Una mañana, tras mudarse al campo con su familia, la pianista Lucy recibe la visita de la policía, que acusa a su marido de un terrible crimen, una denuncia que abre una grieta en la familia.

Léa Seydoux, Laurence Rupp, Malo Blanchet, Anton Rubtsov, Nils Strunk y Catherine Deneuve, entre otros, forman parte del reparto de esta cinta programada en la Sección Oficial a concurso del festival, en estreno nacional.

'Dao', del franco-senegalés Alain Gomis, se proyectará también en esta jornada en el Calderón tras su primer pase en la jornada del martes, mientras 'Un hombre de nuestro tiempo', producción franco-belga dirigida por Emmanuel Marre llegará también este miércoles al certamen vallisoletano como competidora de la Sección Oficial y en debut en España.

Se trata del segundo largometraje del director francés, quien recupera la historia de su bisabuelo, un funcionario intermedio que vio en el régimen de Vichy la posibilidad de cumplir sus sueños de grandeza. El filme ganó el Premio al Mejor guion en el Festival de Cannes.

La última película de la Sección Oficial a concurso en esta jornada será 'Everytime', ganadora del Premio un Certain Regard en Cannes. La austríaca Sandra Wollner firma esta cinta, en estreno español, que ahonda en una familia berlinesa que viaja a Tenerife tras una tragedia.

En la Sección Oficial fuera de concurso se podrá ver, por otro lado, 'El arte del engaño', del director francés de origen tunecino Pierre Salvadori. Esta comedia romántica recala en la Semana tras haber inaugurado el Festival de Cannes 2026.

Otro de los platos fuertes del sexto día de la 71 Seminci será la entrega de la Espiga de Honor a la chilena Valeria Sarmiento, en reconocimiento por una trayectoria en la que ha dirigido más de una treintena de películas.

El galardón se entregará en la presentación de 'Detrás de la lluvia', último filme de la carrera de Sarmiento que se proyectará en el Teatro Zorrilla como parte de la Sección Oficial fuera de concurso. La directora se despide del cine con un emotivo melodrama criminal protagonizado por tres generaciones de mujeres.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA IMAGEN-SONIDO'

Por otro lado, la Seminci acogerá este miércoles una sesión de 'Pensar (y escuchar) el cine' en la que se presentará 'La imagen-sonido. Caligrafías sonoras y epifanías de la escucha en la historia del cine'.

La vertiente histórica y teórica llegará con la presentación de este volumen coordinado por Carlos F. Heredero. Junto a Carlos Losilla, José Antonio Hurtado y el propio Tarn Willers, la sesión abordará algunas de las transformaciones que la escucha ha introducido en la forma de pensar y experimentar las películas.