El segundo premio de la Lotería reparte suerte en El Burgo de Osma (Soria)

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SORIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 14 de marzo, ha dejado parte de un segundo premio, que ha repartido 120.000 euros al 29.203, en El Burgo de Osma (Soria).

En concreto, el número del segundo premio se ha consignado en el Despacho Receptor número 74185 del Burgo de Osma, ubicada en la avenida Juan Carlos I, número 16, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

Este segundo premio ha caído también en otras administraciones de Alicante, Asturias, Castellón, Córdoba, Islas Baleares, Madrid, Toledo y Valencia, mientras el primer premio, con 600.000 euros al número 52.847, ha sonreído a la Administración número 16 de Alicante.