El segundo retén de bomberos voluntarios de Segovia seguirá trabajando en los fuegos de León

SEGOVIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo retén de bomberos voluntarios del Parque de Bomberos de Segovia que se ha movilizado como apoyo en la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León ha salido ya hacia la provincia de León, donde relevará al primer equipo desplazado el pasado lunes, para continuar su trabajo en esta provincia.

Este segundo grupo, de cinco bomberos, ha partido hacia el Puesto de Mando Avanzado en Ponferrada en respuesta a la solicitud realizada por el Centro Coordinador de Emergencias para recibir medios y personal de apoyo desde las ciudades de la región.

El nuevo grupo de profesionales segovianos consta de voluntarios en periodo de descanso laboral, por lo que su presencia en tierras leonesas es compatible con el mantenimiento del servicio de bomberos de Segovia en la ciudad y la provincia.

El retén permanecerá en León hasta última hora de la tarde del próximo domingo y, según avance el control de los fuegos, no se descarta el envío de un tercer grupo.

El incendio al que han sido destinados es el más grande de la historia de España y de la provincia de León. En la extinción ya participan bomberos de Soria, Ávila, Valladolid, Salamanca, León, Palencia y Zamora y de otras comunidades autónomas (Ayuntamiento de Valencia, Consorcio de Alicante y Bombers de Barcelona, entre otros).