Seis detenidos en Valladolid por robar mercancías en al menos 32 camiones que estaban en ruta en CyL

Guardia Civil, material incautado en la operación Saturpa - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid y Zamora, en el marco de la operación 'Saturpa', ha detenido a seis personas como presuntas integrantes de un grupo criminal asentado en Valladolid dedicado al robo de mercancías en ruta y que actuaba en varias provincias de Castilla y León, especialmente en Zamora, donde forzaban camiones en áreas de descanso en el momento en el que los conductores dormían.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 tras el robo de un turismo y una furgoneta en Boecillo y Aldeamayor de San Martín (Valladolid), así, los agentes identificaron a un grupo de vecinos de Valladolid y Cigales con numerosos antecedentes que, tras sustraer otra furgoneta en Zamora, motivó la unificación de las pesquisas de ambas comandancias.

El grupo mantuvo una intensa actividad a comienzos de este año en las provincias de Valladolid, Zamora, Burgos y Segovia, además la banda aumentó su peligrosidad en un robo en Villanueva de los Caballeros (Valladolid), donde los autores agredieron al conductor de un camión al ser sorprendidos mientras sustraían la carga.

La fase de explotación comenzó con la detención en un hotel de Valladolid de un individuo que contaba con experiencia delictiva previa por hechos similares. Posteriormente, la Guardia Civil localizó a otros dos miembros en la capital vallisoletana, a un colaborador logístico en Renedo de Esgueva y a los dos últimos integrantes en Zamora.

En los registros efectuados en viviendas y fincas de Valladolid, Laguna de Duero, Renedo de Esgueva y Cigales, los agentes han incautado dispositivos para el arranque de vehículos, dinero y abundante mercancía sustraída. También han hallado placas de matrícula utilizadas por la organización y restos de un coche robado en Burgos.

La operación ha permitido esclarecer 32 hechos delictivos, entre los que figuran doce sustracciones de vehículos y doce robos en el interior de camiones.

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos, mientras la investigación continúa abierta para determinar la posible relación de los implicados con otros delitos.