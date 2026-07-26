Seis heridos en cinco accidentes por caídas de bicicletas en CyL

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis ciclistas han resultado heridos este domingo en cinco accidente por caídas de bicicletas en Castilla y León, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

A las 11.36 horas, el 1-1-2 ha recibido llamadas por la caída de un ciclista en la calle Entrada de los Fruteros de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), que ha resultado herido con un golpe en la cara.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha mandado medios al lugar.

Posteriormente, a las 12.32 horas, desde el kilómetro 1 de la ZA-324 en Muelas del Pan (Zamora), se ha informado al centro de emergencias 1-1-2 de la caída de bicicleta de un varón mayor que parecía estar inconsciente, aunque a lo largo de la llamada se ha recuperado.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido. Una ambulancia de soporte vital básico ha trasladado al herido, un varón de unos 80 años, con el personal del helicóptero medicalizado, al Complejo Asistencial de Zamora por tierra.

A las 12.32 horas, el 1-1-2 ha recibido aviso por un accidente en la carretera de Navianos de Valverde hacia Aguilar de Tera (Zamora) en el que había tres ciclistas implicados, si bien se solicitaba asistencia dos de ellos.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a los heridos, dos varones de unos 45 años que han sido trasladados, respectivamente, al Complejo Asistencial de Zamora y al Hospital de Benavente en ambulancias de soporte vital básico.

Después, a las 12.45 horas, una llamada al 1-1-2 ha soliitado asistencia para un varón de unos 70 años que ha sufrido una caída de bicicleta y ha quedado herido en un hombro. Ha sucedido en el kilómetro 1 de la CL-601, en Palazuelos de Eresma (Segovia). Se avisa a Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios a la zona.

Ya a las 13.18 horas, el 1-1-2 ha recibido otra llamada en la que se solicitaba asistencia desde la calle Batalla de Lepanto cruce con Manuel Fernández Núñez de La Bañeza (León) para una mujer de unos 70 años que se había caído de la bicicleta y quedado herida en la cabeza. El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la herida.