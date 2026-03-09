Seleccionadas las cuatro novelas finalistas del 73 Premio de Novela 'Ateneo-Ciudad de Valladolid'

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión organizadora de 73 Premio de Novela 'Ateneo-Ciudad de Valladolid' ha seleccionado las cuatro novelas que pasarán a lectura por parte del jurado final, integrado por reputados escritores españoles y presidido por la directora de la Sección de Literatura del Ateneo de Valladolid, la poeta y crítico literaria Angélica Tanarro.

Según han informado fuentes municipales, se han analizado las fichas de la última ronda de lectura del proceso de selección y se ha realizado la selección "a la vista de las mismas y ponderando las valoraciones del grupo de lectores profesionales aportados por Editorial Menoscuarto, que se incorporan a la selección sólo en este último tramos del concurso".

Las novelas finalistas son 'La vergüenza es azul' firmada con el 'lema' --nombre ficticio-- Adela Landoni; 'El poder de Ari', por Ária Vidal Martín; '1978', por Leo Winter; y 'Después de la montaña', por 'Basilisco'.

El jurado se reunirá para debatir sobre estos cuatro originales en la noche del jueves 9 de abril de 2026.

El alcalde, Jesús Julio Carnero y el presidente del Ateneo, Luis María Gil Carcedo, harán público el fallo el 10 de abril.

La novela ganadora será publicada por Editorial Menoscuarto y presentada en la Feria del Libro de Valladolid, a comienzos del mes de junio.