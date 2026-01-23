Seleccionados trabajos en leonés de más de 70 alumnos en el I Certamen Literario Infantil Eva González

Uno de los trabajos presentados al I Certamen Literario Infantil Eva González. - ILC

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de más de 70 alumnos de Educación Primaria han resultado seleccionados por el jurado del I Certamen Literario Infantil Eva González para relatos escritos en cualquier variante de la lengua leonesa, en el ámbito de la provincia y convocado por la Asociación Cultural Amigos de Sierra Pambley con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura (ILC), organismo autónomo de la Diputación de León.

En esta primera edición de la iniciativa el tema sobre el que deben girar los textos presentados es la naturaleza. Se trata de un certamen no competitivo, por lo que no existe un ganador en cuanto tal; de este modo, el premio consistirá en la publicación en forma de libro de los trabajos que el jurado ha considerado de calidad literaria y ajustados a la lengua tradicional de la tierra, teniéndose en cuenta además el criterio de edad.

De manera previa al inicio del proyecto varios miembros de la Asociación Amigos de Sierra Pambley realizaron jornadas de presentación y motivación en centros educativos de la Montaña Occidental y del ámbito del pal.luezu/ patsuezu (en concreto, en Huergas de Babia, Villaseca de Laciana, Villablino, Caboalles de Arriba y Palacios del Sil), así como jornadas de apoyo cuando los centros lo solicitaron.

La Asociación, con sede en Villablino, ha agradecido el trabajo de todos los voluntarios, gracias a los cuales el resultado ha sido "mejor de lo esperado" y la colaboración del profesorado y de las familias de los escolares, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En cuanto a los trabajos presentados, se recibieron un total de 79 textos, de los cuales dos de ellos fueron descartados al no ser originales. De los 77 restantes, 75 están escritos en pal.luezu y dos en otras variedades lingüísticas del leonés.

Todos los trabajos que resultaron finalmente seleccionados cumplen con las bases del certamen, dadas a conocer a principios del pasado mes de octubre, y algunos de ellos se realizaron de forma colectiva tal y como contemplaba la convocatoria.

PROSA Y VERSO

Los textos se presentaron tanto en prosa como en verso, y en varias ocasiones acompañados de ilustraciones realizadas por los propios autores. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el jurado procedió a la corrección de los errores ortográficos siguiendo la 'Guía ortográfica del patsuezu /pal.luezu' y respetando la decisión de cada uno de los participantes por lo que se refiere a la grafía de la llamada 'che vaqueira'.

Los participantes no solo verán publicados sus poesías, cuentos e ilustraciones en un libro, sino que también recibirán como obsequio, por parte del ILC, una visita al Museo de los Pueblos Leoneses, donde participarán en talleres específicos y asistirán a un espectáculo musical en torno al patrimonio lingüístico.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa ha sido fomentar el "aprecio" y el uso de la lengua tradicional entre los más jóvenes y se ha felicitado por la elevada participación en este certamen que toma su nombre de Eva González (Palacios del Sil, 1918-León, 2007), una de las escritoras más relevantes del ámbito lingüístico asturleonés, autora de una veintena de obras entre poesías, cuentos y romances.

PATRIMONIO LINGÜÍSTICO

"Este certamen es la mejor prueba tanto del compromiso del ILC con nuestro patrimonio lingüístico, siempre con medidas reales y concretas, como nuestra colaboración abierta y respetuosa con otras asociaciones, personas o entidades también preocupadas por la situación actual de las diferentes variedades del leonés", ha señalado Martínez Morán.

A lo largo de los últimos años el ILC ha desarrollado proyectos relacionados con la riqueza filológica de las comarcas como el Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de la Provincia de León, una serie de vídeos que muestran a hablantes de leonés y de gallego del Bierzo Oeste y que puede verse gratuitamente en el canal oficial del Instituto en YouTube.

Del mismo modo, ha impulsado la rotulación bilingüe del Edificio Fierro, sede del ILC; la implementación en el Museo de los Pueblos de un sistema de audioguías en tres idiomas, uno de ellos el leonés; el diseño y envío a centros educativos de toda la provincia de las unidades didácticas sobre la lengua leonesa para Infantil, Primaria y Secundaria y la creación del Premio de Literatura en Leonés 'Caitano Álvarez Bardón'.